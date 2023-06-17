Рецепт, известный немногим: как замариновать молодой чеснок на зиму

Простые ингредиенты, минимум времени — и закуска готова!

Маринованный чеснок на зиму – это вкуснейшая закуска, которая понравится даже тем, кто не любит овощ в свежем виде. Такой чеснок получается приятный и сладковатый на вкус. Для приготовления подходит молодой чеснок.

Для маринования по рецепту Shuba используются стебли с корнем, из которого еще не сформировались головки. Вам не понадобятся какие-то сложные ингредиенты для маринада, только уксус, соль, сахар, укроп и горячая вода.

Как приготовить маринованный молодой чеснок

Ингредиенты на 8 порций:

чеснок молодой — 200 г.

Для маринада

соль — 1.5 ст. л.;

уксус 9% — 30 мл;

сахар — 1 ч. л.;

вода горячая — 250 мл;

укроп, веточка — 20 г.

Способ приготовления:

Возьмите 2 пучка молодого зеленого чеснока. Чесночные стебли хорошо помойте в воде, обрежьте корни. Можно разрезать пополам, отделив зеленую часть и белую длиной примерно по 5-6 см. В чистые, стерилизованные банки плотно заложите подготовленные стебли чеснока. Вскипятите воду и залейте в банки со стеблями чеснока, накройте крышками. Оставьте так на 10 минут. Затем слейте эту воду обратно в кастрюлю, снова вскипятите и второй раз залейте чеснок, так же оставив на 10 минут. Насыпьте в эту же кастрюлю сахар и соль. Слейте сюда же воду из банок с чесноком. Добавьте уксус и свежие веточки укропа. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Как только маринад закипит, залейте им банки с чесноком и сразу закатайте крышками. Переверните банки и укутайте, оставьте до полного остывания. Затем уберите в погреб или холодильник на хранение.

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