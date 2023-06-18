Десерт, який ніде не купити: такі зацукровані волоські горіхи замінять дітям усі солодощі
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Десять хвилин – і діти вже хрумтять!
Навіть уявити неможливо, що в домашніх умовах можна приготувати такі ласощі! Спробуйте зацукровані горіхи — від такої насолоди дітей за вуха не відтягнеш!
Рецепт зацукрованих волоських горіхів від Shuba надійний і дуже простий, але їхній смак і аромат просто зведе з розуму. У них один мінус — неможливо зупинитися, тому насолода швидко закінчується.
Як приготувати зацукровані волоські горіх
Інгредієнти на 8 порцій:
- волоські горіхи — 1 склянка;
- цукор — 1 склянка;
- вода — 1/4 склянки;
- сіль — 1/4 ч. л.
Спосіб приготування:
- Розстеліть 2 аркуші пергаментного паперу або силіконові килимки на термостійкій поверхні. Ви можете використовувати стільницю або деко. Непогано мати поруч підставку для каструлі.
- Всипте цукор і влийте воду в каструлю з товстим дном, перемішайте, щоб|аби| цукор рівномірно розтанув.
- Поставте каструлю на середньо сильний вогонь і доведіть сироп до кипіння. Як тільки суміш закипить, додайте склянку волоських горіхів і перемішайте дерев’яною ложкою, щоб горіхи були повністю покриті. Посипте сіллю і продовжуйте перемішувати горіхи, поки цукор карамелізується.
- Коли карамель стане золотисто-коричневою, зніміть каструлю з вогню і за допомогою виделок чи щипців швидко дістаньте горіхи по одному або невеликими партіями та покладіть на підготовлений пергамент чи силіконові килимки. Обережно розділіть горіхи, щоб вони не стикалися, і дайте їм повністю охолонути.
Хрумкі горіхи, вкриті тонким шаром карамелі, ідеально підходять для закусок, смажених овочів, салатів, домашнього морозива та десертів. Смачного!