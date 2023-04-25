Навіщо варити волоські горіхи: приголомшливий трюк, про який мало хто знає

Більше ніякої шкаралупи по всій кухні!

Волоські горіхи – дуже корисні для нашого організму. Завдяки горіхам у людей покращується пам’ять, знімається нервова напруга та стрес. Крім того, вони багаті на вітаміни, тому відмовлятися від споживання волоських горіхів не варто.

Якщо ж вас турбує проблема їхнього очищення, то її можна легко вирішити за допомогою проварювання. Разом із "Главредом" розповімо про цей чудовий трюк.

Навіщо варити волоські горіхи

Проварювання волоських горіхів дає неймовірний ефект — вони набагато краще чистяться. Тому для чищення вам більше не знадобиться горіхокол, а шкаралупу більше не доведеться збирати по всій кухні.

Як варити волоські горіхи

Спочатку горіхи потрібно промити від бруду. Після цього складіть їх у каструлю і залийте окропом.

Періодично помішуючи, варіть волоські горіхи протягом 3-4 хвилин. Цього часу буде достатньо, щоб шкаралупа розм’якшилася. Потім витягніть горіхи, дайте їм висохнути та охолонути.

Після цієї процедури можна братися до чищення горіхів — тепер це можна зробити без жодних зусиль. Варто лише притиснути обидва горіхи один до одного і шкаралупа легко розламається.

Горіхи не варто варити довше 3-4 хвилини, оскільки шкаралупа промокне і горіхи будуть вологими всередині. Крім того, деякі можуть злегка проваритися — це зіпсує їхній смак і знизить кількість корисних речовин.

Волоський горіх без варіння можна почистити всього за два удари. Вам для цього знадобиться лише молоток.