Десерт, который нигде не купить: такие засахаренные грецкие орехи заменят детям все сладости

Десять минут — и дети уже хрустят!

Даже представить невозможно, что в домашних условиях можно приготовить такое лакомство! Попробуйте засахаренные орехи — от такой сладости детей за уши не оттянешь!

Рецепт засахаренных грецких орехов от Shuba надежный и очень простой, но их вкус и аромат просто сведет с ума. У них один минус — совершенно невозможно остановиться, поэтому сладость быстро кончается.

Как приготовить засахаренные грецкие орехи

Ингредиенты на 8 порций:

грецкие орехи — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

вода — 1/4 стакана;

соль — 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

Расстелите 2 листа пергаментной бумаги или силиконовые коврики на термостойкой поверхности. Вы можете использовать столешницу или противень. Неплохо также иметь рядом подставку для кастрюли. Всыпьте сахар и влейте воду в кастрюлю с толстым дном, перемешайте, чтобы сахар равномерно растаял. Поставьте кастрюлю на средне-сильный огонь и доведите сироп до кипения. Как только смесь закипит, добавьте стакан грецких орехов и перемешайте деревянной ложкой, чтобы орехи были полностью покрыты. Посыпьте солью и продолжайте перемешивать орехи, пока сахар карамелизуется. Когда карамель станет золотисто-коричневой, снимите кастрюлю с огня и с помощью вилок или щипцов быстро достаньте орехи по одному или небольшими партиями и положите на подготовленный пергамент или силиконовые коврики. Осторожно разделите орехи, чтобы они не соприкасались, и дайте им полностью остыть.

Хрустящие орехи, покрытые тонким слоем карамели, идеально подходят для закусок, жареных овощей, салатов, домашнего мороженого и десертов. Приятного аппетита!