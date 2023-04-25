Зачем варить грецкие орехи: потрясающий трюк, о котором мало кто знает

Больше никакой скорлупы по всей кухне!

Грецкие орехи — очень полезные для нашего организма. Благодаря орехам у людей улучшается память, снимается нервное напряжение и стресс. Кроме того, они богаты витаминами, поэтому отказываться от потребления грецких орехов не стоит.

Если же вас беспокоит проблема их очистки, то ее можно легко решить с помощью проваривания. Вместе с "Главредом" расскажем об этом замечательном трюке.

Зачем варить грецкие орехи

Проваривание грецких орехов дает невероятный эффект – они намного лучше чистятся. Поэтому для чистки вам больше не понадобится орехокол, а скорлупу больше не придется собирать по всей кухне.

Как варить грецкие орехи

Для начала орехи нужно промыть от грязи. После этого сложите их в кастрюлю и залейте кипятком.

Периодически помешивая, варите грецкие орехи в течение 3-4 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы твердая скорлупа размягчилась. Затем извлеките орехи и дайте им высохнуть и остыть.

После этой процедуры можно приступать к чистке орехов — теперь это можно сделать безо всяких усилий. Стоит лишь прижать оба ореха друг к другу и скорлупа с легкостью разломится.

Орехи не стоит варить дольше 3-4 минут, поскольку скорлупа промокнет и орехи будут влажными внутри. Кроме того, некоторые могут слегка провариться — это испортит их вкус и снизит количество полезных веществ.

Грецкий орех без варки можно почистить всего за два удара. Вам для этого понадобится только молоток.