Зачем варить грецкие орехи: потрясающий трюк, о котором мало кто знает
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Больше никакой скорлупы по всей кухне!
Грецкие орехи — очень полезные для нашего организма. Благодаря орехам у людей улучшается память, снимается нервное напряжение и стресс. Кроме того, они богаты витаминами, поэтому отказываться от потребления грецких орехов не стоит.
Если же вас беспокоит проблема их очистки, то ее можно легко решить с помощью проваривания. Вместе с "Главредом" расскажем об этом замечательном трюке.
Зачем варить грецкие орехи
Проваривание грецких орехов дает невероятный эффект – они намного лучше чистятся. Поэтому для чистки вам больше не понадобится орехокол, а скорлупу больше не придется собирать по всей кухне.
Как варить грецкие орехи
Для начала орехи нужно промыть от грязи. После этого сложите их в кастрюлю и залейте кипятком.
Периодически помешивая, варите грецкие орехи в течение 3-4 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы твердая скорлупа размягчилась. Затем извлеките орехи и дайте им высохнуть и остыть.
После этой процедуры можно приступать к чистке орехов — теперь это можно сделать безо всяких усилий. Стоит лишь прижать оба ореха друг к другу и скорлупа с легкостью разломится.
Орехи не стоит варить дольше 3-4 минут, поскольку скорлупа промокнет и орехи будут влажными внутри. Кроме того, некоторые могут слегка провариться — это испортит их вкус и снизит количество полезных веществ.
Грецкий орех без варки можно почистить всего за два удара. Вам для этого понадобится только молоток.