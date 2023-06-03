Трогайте, нюхайте и пробуйте: как выбрать качественное мороженое

При выборе качественного десерта обращайте внимание на все

С наступлением жары спрос на мороженое значительно растет. Это один из наименее полезных десертов, но разве можно себе отказать в такую жару?

Чтобы мороженое принесло пользу, следует выбирать качественный десерт. На что обратить внимание при выборе сладости, разберемся вместе с Рrostoway.

На что следует обращать внимание, чтобы выбрать качественное мороженое

Следует внимательно читать упаковку. Мороженое может быть изготовлено как по ДСТУ, так и по ТУ.

Выделяют 3 вида этого продукта: пломбир, сливочное и молочное. В пломбире должно быть не менее 12% молочного жира, в сливочном – от 8 до 11,5%, а в молочном – не более 7,5%.

Необходимо также обращать внимание на молоко – оно должно быть цельным или сухим, без растительных компонентов. Если в мороженом есть ароматизаторы и красители, они должны быть натуральными, а не идентичными натуральным.

При покупке мороженого в упаковке следует аккуратно пощупать его. Не следует покупать деформированный продукт. В этом случае существует вероятность того, что такое мороженое было повторно заморожено, что отрицательно сказывается на его качестве.

У качественного мороженого должен быть однородный цвет. Он может быть белым, молочным, сливочным.

Хорошее мороженое должно пахнуть молоком. Не должно быть интенсивно сладкого или кислого запаха. В этом случае велика вероятность, что изготовитель использовал некачественное сырье или большое количество ароматизаторов.

Следует оценить консистенцию мороженого. Она должна быть тающей, нежной, без льдинок и крупинок. Если на зубах ощущаются кристаллики льда, это говорит о нарушении технологии производства.

Обращайте внимание на вафельный стаканчик – он должен хрустеть. Если на вкус стаканчик кажется резиновым – есть вероятность, что продукт был разморожен.

Вкусное и качественное мороженное можно приготовить самому. К тому же, сладкий десерт из авокадо и рома вы вряд ли купите в ближайшем супермаркете.