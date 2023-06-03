Рушайте, нюхайте і пробуйте: як вибрати якісне морозиво

При виборі якісного десерту звертайте увагу на все

З настанням спеки попит на морозиво значно зростає. Це один із найменш корисних десертів, але хіба можна собі відмовити в таку спеку?

Щоб морозиво принесло користь, слід обирати якісний десерт. На що звернути увагу при виборі насолоди, розберемося разом з Рrostoway.

На що слід звертати увагу, щоб обрати якісне морозиво

Слід уважно читати упаковку. Морозиво може бути виготовлене як за ДСТУ, так і за ТУ.

Виділяють 3 види цього продукту: пломбір, вершкове та молочне. У пломбірі має бути не менше 12% молочного жиру, у вершковому – від 8 до 11,5%, а у молочному – не більше 7,5%.

Необхідно також звертати увагу на молоко – воно має бути цілісним чи сухим, без рослинних компонентів. Якщо в морозиві є ароматизатори та барвники, вони мають бути натуральними, а не ідентичними натуральним.

При покупці морозива в упаковці слід акуратно помацати його. Не слід купувати деформований продукт. У цьому випадку існує ймовірність того, що таке морозиво було повторно заморожене, що негативно позначається на його якості.

У якісного морозива має бути однорідний колір. Він може бути білим, молочним, вершковим.

Хороше морозиво має пахнути молоком. Не повинно бути інтенсивно солодкого чи кислого запаху. У цьому випадку велика ймовірність, що виробник використовував неякісну сировину або велику кількість ароматизаторів.

Слід оцінити консистенцію морозива. Вона має бути таючою, ніжною, без крижинок і крупинок. Якщо на зубах відчуваються кристали льоду, це говорить про порушення технології виробництва.

Звертайте увагу на вафельний стаканчик — він повинен хрустіти. Якщо на смак стаканчик здається гумовим – є ймовірність, що продукт був розморожений.

Смачне та якісне морозиво можна приготувати самому. До того ж солодкий десерт з авокадо та рому ви навряд чи купите у найближчому супермаркеті.