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Стародавній рецепт медовухи: хмільний напій, який пили наші предки

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Вона виходить п’янка, смачна та солодка Новина оновлена 19 червня 2023, 16:15
Вона виходить п’янка, смачна та солодка. Фото solodok.beer

Цей рецепт еволюціонував упродовж століть

Медовуха – це особливий міцний напій, який припав до вподоби ще нашим пращурам. У кожного господаря був свій особливий рецепт. Також ми розповідали, як готувати незвичайний бузиновий квас.

Медовуху готують довго. Її секрет – у витримці: чим довше вистояний напій, тим краще. У часи Київської Русі на приготування медовухи йшло від 10 до 40 років. Її обов'язково подавали на весіллі. З плином часу первісна технологія виготовлення еволюціонувала, тож зараз це можна зробити в десятки, а то і сотні разів швидше. Способом приготування поділились на smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

  • 2 літри води;
  • 300 грамів меду;
  • 5 грамів шишок хмелю;
  • 7 грамів сухих дріжджів.

Спосіб приготування:

  • У глибокій каструлі кип'ятимо воду та додаємо мед. Проварюємо ще кілька хвилин, збираючи піну з поверхні.
  • Додаємо хміль. Одразу прибираємо з вогню і накриваємо кришкою. Коли мед охолоне до 30 – 40 градусів, розводимо в ньому дріжджі на кілька днів ставимо у тепле місце.
  • Потім переливаємо в тару з гідрозатвором і тримаємо до закінчення процесу бродіння. Про це буде свідчити зникнення піни на поверхні.
  • Напій фільтруємо, розливаємо по пляшках і перед вживанням витримуємо 2 – 3 місяці в темному прохолодному місці.

Така медовуха виходить смачною, п’янкою та солодкою. Також ми ділились цікавим рецептом бурякового квасу.

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