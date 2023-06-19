Стародавній рецепт медовухи: хмільний напій, який пили наші предки
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Цей рецепт еволюціонував упродовж століть
Медовуха – це особливий міцний напій, який припав до вподоби ще нашим пращурам. У кожного господаря був свій особливий рецепт. Також ми розповідали, як готувати незвичайний бузиновий квас.
Медовуху готують довго. Її секрет – у витримці: чим довше вистояний напій, тим краще. У часи Київської Русі на приготування медовухи йшло від 10 до 40 років. Її обов'язково подавали на весіллі. З плином часу первісна технологія виготовлення еволюціонувала, тож зараз це можна зробити в десятки, а то і сотні разів швидше. Способом приготування поділились на smachnonews.24tv.ua.
Інгредієнти:
- 2 літри води;
- 300 грамів меду;
- 5 грамів шишок хмелю;
- 7 грамів сухих дріжджів.
Спосіб приготування:
- У глибокій каструлі кип'ятимо воду та додаємо мед. Проварюємо ще кілька хвилин, збираючи піну з поверхні.
- Додаємо хміль. Одразу прибираємо з вогню і накриваємо кришкою. Коли мед охолоне до 30 – 40 градусів, розводимо в ньому дріжджі на кілька днів ставимо у тепле місце.
- Потім переливаємо в тару з гідрозатвором і тримаємо до закінчення процесу бродіння. Про це буде свідчити зникнення піни на поверхні.
- Напій фільтруємо, розливаємо по пляшках і перед вживанням витримуємо 2 – 3 місяці в темному прохолодному місці.
Така медовуха виходить смачною, п’янкою та солодкою. Також ми ділились цікавим рецептом бурякового квасу.