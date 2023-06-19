Стародавній рецепт медовухи: хмільний напій, який пили наші предки

Цей рецепт еволюціонував упродовж століть

Медовуха – це особливий міцний напій, який припав до вподоби ще нашим пращурам. У кожного господаря був свій особливий рецепт. Також ми розповідали, як готувати незвичайний бузиновий квас.

Медовуху готують довго. Її секрет – у витримці: чим довше вистояний напій, тим краще. У часи Київської Русі на приготування медовухи йшло від 10 до 40 років. Її обов'язково подавали на весіллі. З плином часу первісна технологія виготовлення еволюціонувала, тож зараз це можна зробити в десятки, а то і сотні разів швидше. Способом приготування поділились на smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

2 літри води;

300 грамів меду;

5 грамів шишок хмелю;

7 грамів сухих дріжджів.

Спосіб приготування:

У глибокій каструлі кип'ятимо воду та додаємо мед. Проварюємо ще кілька хвилин, збираючи піну з поверхні.

Додаємо хміль. Одразу прибираємо з вогню і накриваємо кришкою. Коли мед охолоне до 30 – 40 градусів, розводимо в ньому дріжджі на кілька днів ставимо у тепле місце.

Потім переливаємо в тару з гідрозатвором і тримаємо до закінчення процесу бродіння. Про це буде свідчити зникнення піни на поверхні.

Напій фільтруємо, розливаємо по пляшках і перед вживанням витримуємо 2 – 3 місяці в темному прохолодному місці.

Така медовуха виходить смачною, п’янкою та солодкою. Також ми ділились цікавим рецептом бурякового квасу.