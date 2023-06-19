Древний рецепт медовухи: хмельной напиток, который пили наши предки

Этот рецепт эволюционировал на протяжении веков

Медовуха – это особый крепкий напиток, который понравился еще нашим предкам. У каждого владельца был свой особенный рецепт. Также мы рассказывали, как готовить необычный бузиновый квас.

Медовуху готовят долго. Ее секрет – в выдержке: чем дольше устоявшийся напиток, тем лучше. Во времена Киевской Руси на приготовление медовухи уходило от 10 до 40 лет. Ее обязательно подавали на свадьбе. Со временем первоначальная технология изготовления эволюционировала, поэтому сейчас это можно сделать в десятки, а то и сотни раз быстрее. Способом приготовления поделились на smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

2 литра воды;

300 г меда;

5 граммов шишек хмеля;

7 граммов сухих дрожжей.

Способ приготовления:

В глубокой кастрюле кипятим воду и добавляем мед. Провариваем еще несколько минут, собирая пену с поверхности.

Добавляем хмель. Сразу убираем из огня и накрываем крышкой. Когда мед остынет до 30 – 40 градусов, разводим в нем дрожжи на несколько дней и ставим в теплое место.

Затем переливаем в тару с гидрозатвором и держим до окончания процесса брожения. Об этом свидетельствует исчезновение пены на поверхности.

Напиток фильтруем, разливаем по бутылкам и перед употреблением выдерживаем 2-3 месяца в темном прохладном месте.

Такая медовуха получается вкусной, пьяной и сладкой. Также мы делились интересным рецептом свекольного кваса.