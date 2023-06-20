Вам навіть цибуля не знадобиться: чотири інгредієнти – і гора котлет на тарілці

Страва буде пахнути лише м’ясом та спеціями

Смачні, соковиті котлети, які пахнуть лише м’ясом та вашими улюбленими спеціями – мрія будь-якого кухаря. Якщо ви шукали рецепт без цибулі, то ви "прийшли" за адресою.

Для цих котлет за рецептом Shuba знадобиться філе курячих стегон — саме вони є найсоковитішою частиною тушки. Такі биточки виходять неймовірно смачними. Однак добре перемішайте фарш — тоді котлети не розпадуться і будуть тримати форму.

Як приготувати котлети без цибулі

Інгредієнти на 14 порцій:

куряче філе зі стегна — 1 кг;

яйця курячі — 1 шт.;

манка — 2 ст. л.;

панірувальні сухарі — 2 ст. л.;

спеції, сіль, олія — за смаком.

Спосіб приготування:

Філе курячого стегна перемельте у м’ясорубці на фарш. Вбийте у фарш яйце. Змішайте манку, сухарі, спеції та сіль і всипте у фарш. Дуже ретельно перемішайте все руками, начебто замішуєте тісто. Накрийте кришкою або поліетиленовою плівкою фарш і поставте в холодильник на 2-3 години. Дістаньте фарш із холодильника залиште при кімнатній температурі на 15 хвилин. Сформуйте котлети. Викладіть їх у розігріту сковороду з олією. Обсмажте на вогні трохи вище за середнє з одного боку, поки не схопиться легка скоринка. Переверніть котлети, зменште вогонь і накрийте кришкою сковороду. Готуйте на тихому вогні, час від часу перевертаючи, близько 30 хвилин.

Якщо додайте в котлетний фарш яблуко, ваші биточки стануть ідеальними. Здивуйте рідних та близьких неймовірною стравою.