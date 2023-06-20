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Вам навіть цибуля не знадобиться: чотири інгредієнти – і гора котлет на тарілці

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неможливо стриматися, побачивши такі котлети
Неможливо стриматися, побачивши такі котлети. Фото shuba.life

Страва буде пахнути лише м’ясом та спеціями

Смачні, соковиті котлети, які пахнуть лише м’ясом та вашими улюбленими спеціями – мрія будь-якого кухаря. Якщо ви шукали рецепт без цибулі, то ви "прийшли" за адресою.

Для цих котлет за рецептом Shuba знадобиться філе курячих стегон — саме вони є найсоковитішою частиною тушки. Такі биточки виходять неймовірно смачними. Однак добре перемішайте фарш — тоді котлети не розпадуться і будуть тримати форму.

Як приготувати котлети без цибулі

Інгредієнти на 14 порцій:

  • куряче філе зі стегна — 1 кг;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • манка — 2 ст. л.;
  • панірувальні сухарі — 2 ст. л.;
  • спеції, сіль, олія — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Філе курячого стегна перемельте у м’ясорубці на фарш.
  2. Вбийте у фарш яйце. Змішайте манку, сухарі, спеції та сіль і всипте у фарш. Дуже ретельно перемішайте все руками, начебто замішуєте тісто. Накрийте кришкою або поліетиленовою плівкою фарш і поставте в холодильник на 2-3 години.
  3. Дістаньте фарш із холодильника залиште при кімнатній температурі на 15 хвилин.
  4. Сформуйте котлети. Викладіть їх у розігріту сковороду з олією.
  5. Обсмажте на вогні трохи вище за середнє з одного боку, поки не схопиться легка скоринка. Переверніть котлети, зменште вогонь і накрийте кришкою сковороду. Готуйте на тихому вогні, час від часу перевертаючи, близько 30 хвилин.

Якщо додайте в котлетний фарш яблуко, ваші биточки стануть ідеальними. Здивуйте рідних та близьких неймовірною стравою.

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#Рецепт #Цибуля #Котлети #Готуємо вдома