Напій, який не продається в жодному магазині: готуємо незвичайний м’ятний квас

Ви полюбите цей напій за незвичайний аромат та неповторний смак

Немає нічого кращого, ніж у літній спекотний день вгамувати спрагу улюбленим ароматним квасом. Існує безліч рецептів його приготування з різними смаками.

Класичний рецепт квасу готується на хлібній заквасці. Найкраще для рецепту "Порадниці" підійде житній хліб, а листочки м’яти додадуть напою легкому м’ятному аромату. Такий квас матиме густу піну і приголомшливий смак. Тож давайте готувати, щоб найближчим часом порадувати близьких смачним напоєм.

Як приготувати м’ятний квас

Інгредієнти:

1 кг житнього хліба;

6-8 л води;

по 25 г дріжджів та сушеної м’яти;

200 г цукру;

50 г ізюму.

Спосіб приготування:

Хліб нарізати, підсушити в духовці, покласти в каструлю, залити окропом, накрити і дати постояти 3-4 години. Напій процідити та додати попередньо розведені відваром дріжджі, цукор та м’яту. Квас накрити кришкою, залишити для бродіння на 5-6 годин. Коли почне пінитися, процідити, розлити його по пляшках, покласти в кожну 2-3 родзинки та закупорити. Витримати 2-3 дні на холоді, поклавши пляшки горизонтально.

Для надання м’ятного квасу особливого смаку можна додати трохи меду. А щоб визначити натуральність меду, вам знадобиться лише ложка.