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Напій, який не продається в жодному магазині: готуємо незвичайний м’ятний квас

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такий квас ви ніде не купите
Такий квас ви ніде не купите. Фото shuba.life

Ви полюбите цей напій за незвичайний аромат та неповторний смак

Немає нічого кращого, ніж у літній спекотний день вгамувати спрагу улюбленим ароматним квасом. Існує безліч рецептів його приготування з різними смаками.

Класичний рецепт квасу готується на хлібній заквасці. Найкраще для рецепту "Порадниці" підійде житній хліб, а листочки м’яти додадуть напою легкому м’ятному аромату. Такий квас матиме густу піну і приголомшливий смак. Тож давайте готувати, щоб найближчим часом порадувати близьких смачним напоєм.

Як приготувати м’ятний квас

Інгредієнти:

  • 1 кг житнього хліба;
  • 6-8 л води;
  • по 25 г дріжджів та сушеної м’яти;
  • 200 г цукру;
  • 50 г ізюму.

Спосіб приготування:

  1. Хліб нарізати, підсушити в духовці, покласти в каструлю, залити окропом, накрити і дати постояти 3-4 години.
  2. Напій процідити та додати попередньо розведені відваром дріжджі, цукор та м’яту.
  3. Квас накрити кришкою, залишити для бродіння на 5-6 годин. Коли почне пінитися, процідити, розлити його по пляшках, покласти в кожну 2-3 родзинки та закупорити. Витримати 2-3 дні на холоді, поклавши пляшки горизонтально.

Для надання м’ятного квасу особливого смаку можна додати трохи меду. А щоб визначити натуральність меду, вам знадобиться лише ложка.

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