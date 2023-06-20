Напиток, который не продается ни в одном магазине: готовим необычный мятный квас
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Вы полюбите этот напиток за необычный аромат и неповторимый вкус
Нет ничего лучше, чем в летний жаркий день утолить жажду любимім ароматным квасом. Существует множество рецептов его приготовления с разными вкусами.
Классический рецепт кваса готовится на хлебной закваске. Лучше всего для рецепта "Порадниці" подойдет ржаной хлеб, а листики мяты придадут напитку легкому мятному аромату. Такой квас будет иметь густую пену и потрясающий вкус. Так что давайте готовить, чтобы в ближайшее время порадовать близких вкусным напитком.
Как приготовить мятный квас
Ингредиенты:
- 1 кг ржаного хлеба;
- 6–8 л воды;
- по 25 г дрожжей и сушеной мяты;
- 200 г сахара;
- 50 г изюма.
Способ приготовления:
- Хлеб нарезать, подсушить в духовке, положить в кастрюлю, залить крутым кипятком, накрыть и дать постоять 3–4 часа.
- Напиток процедить и добавить предварительно разведенные отваром дрожжи, сахар и мяту.
- Квас накрыть крышкой, оставить для брожения на 5–6 часов. Когда начнет пениться, процедить, разлить его по бутылкам, положить в каждую 2-3 изюм и закупорить. Выдержать 2–3 дня на холоде, положив бутылки горизонтально.
Для придания мятному квасу особого вкуса можно добавить немного меда. А чтобы определить натуральность меда, вам понадобится только ложка.