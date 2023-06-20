Напиток, который не продается ни в одном магазине: готовим необычный мятный квас

Вы полюбите этот напиток за необычный аромат и неповторимый вкус

Нет ничего лучше, чем в летний жаркий день утолить жажду любимім ароматным квасом. Существует множество рецептов его приготовления с разными вкусами.

Классический рецепт кваса готовится на хлебной закваске. Лучше всего для рецепта "Порадниці" подойдет ржаной хлеб, а листики мяты придадут напитку легкому мятному аромату. Такой квас будет иметь густую пену и потрясающий вкус. Так что давайте готовить, чтобы в ближайшее время порадовать близких вкусным напитком.

Как приготовить мятный квас

Ингредиенты:

1 кг ржаного хлеба;

6–8 л воды;

по 25 г дрожжей и сушеной мяты;

200 г сахара;

50 г изюма.

Способ приготовления:

Хлеб нарезать, подсушить в духовке, положить в кастрюлю, залить крутым кипятком, накрыть и дать постоять 3–4 часа. Напиток процедить и добавить предварительно разведенные отваром дрожжи, сахар и мяту. Квас накрыть крышкой, оставить для брожения на 5–6 часов. Когда начнет пениться, процедить, разлить его по бутылкам, положить в каждую 2-3 изюм и закупорить. Выдержать 2–3 дня на холоде, положив бутылки горизонтально.

Для придания мятному квасу особого вкуса можно добавить немного меда. А чтобы определить натуральность меда, вам понадобится только ложка.