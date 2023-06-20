Лікує навіть стоматит: варення за цим рецептом буде готове за півгодини

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Варення — це традиційний десерт, який найчастіше готується з фруктів та ягід. Його головні інгредієнти — цукор, фрукти/овочі та вода. Але іноді готують і незвичайне варення, і найпопулярнішим із них є варення з троянди.

Варення з пелюсток чайної троянди не тільки смачне, а й корисне. Річ у тому, що в пелюстках квітках є багато вітамінів і мікроелементів, а рожева ефірна олія вважається відмінним протизапальним та антибактеріальним засобом. У складі квітки також потужні антиоксиданти. Варення з чайної троянди вважається народним засобом від стоматиту — при цьому захворюванні рекомендується кілька разів змащувати ясна цими ласощами. Разом із "Главредом" розповімо, як приготувати цю смачну корисність.

Як приготувати варення з троянди

Інгредієнти:

500 г пелюсток чайних троянд;

3 літри води;

3 кілограми цукру;

сік 1 лимона;

1 ч. л. лимонної кислоти.

Спосіб приготування:

Промийте бутони чайних троянд і залиште, щоб вони висохли. Видаліть плодоніжки, відріжте нижню частину бутона, розріжте пелюстки навпіл і покладіть у миску. Після цього залийте пелюстки водою, поставте на вогонь, доведіть до кипіння та варіть 5 хвилин. За допомогою шумівки дістаньте з миски пелюстки троянд, додайте в відвар цукор і все перемішайте. Додайте у відвар лимонний сік, покладіть сам лимон, з якого він був вичавлений, все перемішайте, доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин, знімаючи піну. Всипте лимонну кислоту, знову покладіть у миску відварені пелюстки чайної троянди і все перемішайте. Після цього доведіть варення з пелюстків троянди до кипіння та варіть протягом 20 хвилин. Готове варення розлийте банками.

Раніше ми розповідали, в якому посуді не можна варити варення. Ці поради допоможуть зберегти смак та аромат свіжих ягід.