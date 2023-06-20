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Лечит даже стоматит: варенье по этому рецепту будет готово через полчаса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Необычное варенье из лепестков роз
Необычное варенье из лепестков роз. Фото Depositphotos

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Варенье — это традиционный десерт, который чаще всего готовится из фруктов и ягод. Его главные ингредиенты — сахар, фрукты/овощи и вода. Но иногда готовят и необычное варенье, и самым популярным из них является варенье из розы.

Варенье из лепестков чайной розы не только вкусное, но и полезное. Дело в том, что в лепестках цветках есть много витамин и микроэлементов, а розовое эфирное масло считается отличным противовоспалительным и антибактериальным средством. В составе цветка — также мощнейшие антиоксиданты. Варенье из чайной розы считается народным средством от стоматита — при этом заболевании рекомендуется несколько раз смазывать десна этим лакомством. Вместе с "Главредом" расскажем, как приготовить эту вкусную полезность.

Как приготовить варенье из розы

Ингредиенты:

  • 500 граммов лепестков чайных роз;
  • 3 литра воды;
  • 3 килограмма сахара;
  • сок 1 лимона;
  • 1 ч. л. лимонной кислоты.

Способ приготовления:

  1. Промойте бутоны чайных роз и оставьте, чтобы они высохли. Удалите плодоножки, отрежьте нижнюю часть бутона, разрежьте лепестки пополам и положите в миску. После этого залейте лепестки водой, поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 5 минут.
  2. С помощью шумовки достаньте из миски лепестки роз, в отвар добавьте сахар и все перемешайте.
  3. Добавьте в отвар лимонный сок, положите сам лимон, из которого он был выжат, все перемешайте, доведите до кипения и варите 5 минут, снимая пену.
  4. Всыпьте лимонную кислоту, снова положите в миску отваренные лепестки чайной розы и все перемешайте. После этого доведите варенье из лепестков розы до кипения и варите на протяжении 20 минут. Готовое варенье разлейте по банкам.

Ранее мы рассказывали, в какой посуде нельзя варить варенье. Эти советы помогут сохранить вкус и аромат свежих ягод.

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