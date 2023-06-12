Советы для идеального клубничного варенья: вы даже не догадывались, что делали неправильно

Что делать, чтобы варенье получилось вкусным

Сезон клубники идет полным ходом. Совсем скоро хозяйки примутся варить варенье.

Для того чтобы оно вышло идеальным, необходимо знать основные правила. Об этом мы с "Главредом" и расскажем.

Как правильно мыть клубнику

Мыть клубнику перед тем, как сварить из нее варенье обязательно. Однако делать это нужно очень аккуратно, ведь из-за неаккуратных движений ягоды могут стать мягкими и повредиться. Это испортит внешний вид варенья.

Пропорции идеального клубничного варенья

Количество сахара в варенье — важный этап, потому как уменьшение его количества может привести к тому, что варенье испортится. Сахар играет роль консерванта, а потому необходимо четко придерживаться правильный пропорций. В случае с клубничным вареньем используются пропорции 1 к 1 — на 1 кг ягод используют 1 кг сахара.

На каком огне варить варенье

По причине достаточно большого количества сахара в варенье, во время процесса приготовления оно может пригорать и приобретать горьковатый вкус. Чтобы этого не произошло, необходимо следить за величиной огня. Лучше всего варенье сварится на огне ниже среднего.

Сколько нужно варить варенье

Варенье доводят до кипения на маленьком огне, постепенно снимая пену. Необходимо кипятить клубнику не дольше 5 минут, после чего сразу убавить огонь. В целом, процесс варения не должен превысить 40 минут.

Нужно ли перемешивать варенье при варке

Во время приготовления варения нужно следить, чтобы вовремя снять пену и не превысить норму огня, а также за состоянием варенья. Однако очень важно помнить, что продукт лучше не перемешивать и не касаться процесса, который происходит в вашей кастрюле.

Почему клубника теряет цвет при варке

Многие люди любят, чтобы варение было густым и для этого варят его как можно дольше. Однако у этого способа есть один нюанс — долгое варение приводит к тому, что клубника становится коричневого цвета, а не яркого и красного.

Ранее мы рассказывали, как правильно стерилизовать банки паром. Наслаждайтесь зимой вкусным вареньем!