Пишні, рум’яні та соковиті: без солоних сирників з кабачками ви не зможете уявити жодного ранку

Відмінний варіант для швидкого та ситного сніданку чи перекушування

Ми з дитинства звикли, що улюблені сирники мають бути обов’язково солодкими. Але вони можуть бути такими ж пишними, рум’яними та солодкими навіть якщо ви додасте до них цукор, а кабачок!

Такі несолодкі сирники – дієтичний варіант улюбленої страви. Кабачок надасть йому більшої соковитості, а для аромату можна додати різну зелень. "Це Смак" радить у процесі приготування посолити тертий кабачок та залишити на 5 хвилин. Якщо ви злиєте зайвий сік, це дозволить додати менше борошна. Ну що ж, спробуємо.

Як приготувати сирники з кабачків

Інгредієнти на 3 порції:

сир – 300 г;

кабачок – 300 г;

яйце – 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

пшеничне борошно — 4-5 ст. л.;

кріп, петрушка, м’ята – на свій смак;

соняшникова олія – 2-3 ст. л.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці розітріть сир з яйцем і щіпкою солі. Додайте тертий і віджатий кабачок і дрібно нарізану зелень, борошно і ретельно перемішайте. Зберіть масу в коло і скотіть в ковбаску, наріжте на 14-15 шматочків. Надайте їм круглу форму і приплюсніть. Кожен сирник смажте по 2-3 хвилини з кожного боку на добре розігрітій сковороді з додаванням олії.

Рум’яні солоні сирники відмінно поєднуються з томатним соусом. Ласкаво просимо до столу!