Пышные, румяные и сочные: без соленых сырников с кабачками вы не сможете представить ни одно утро

Отличный вариант для быстрого и сытного завтрака или перекуса

Мы с детства привыкли, что любимые сырники должны быть обязательно сладкими. Но они могут быть такими же пышными, румяными и сладкими даже если вы добавите в них сахар, а кабачок!

Такие несладкие сырники – диетический вариант любимого блюда. Кабачок придаст ему большей сочности, а для аромата можно добавить разную зелень. "Це Смак" советует в процессе приготовления посолить тертый кабачок и оставить на 5 минут. Если вы сольете лишний сок, то это позволит добавить меньше муки. Ну что ж, попробуем.

Как приготовить сырники из кабачков

Ингредиенты на 3 порции:

творог – 300 г;

кабачок – 300 г;

яйцо – 1 шт.;

соль – 0,5 ч. л.;

пшеничная мука – 4-5 ст. л.;

укроп, петрушка, мята – по своему вкусу;

подсолнечное масло – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

В глубокой миске разотрите творог с яйцом и щепоткой соли. Добавьте тертый и отжатый кабачок и мелко нарезанную зелень, муку и тщательно перемешайте. Соберите массу в круг и скатайте его в колбаску, нарежьте на 14-15 кусочков. Придайте им круглую форму и приплюсните. Каждый творожник жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны на хорошо разогретой сковороде с добавлением подсолнечного масла.

Румяные соленые сырники отлично сочетаются с томатным соусом. Добро пожаловать на стол!