Пышные, румяные и сочные: без соленых сырников с кабачками вы не сможете представить ни одно утро
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Отличный вариант для быстрого и сытного завтрака или перекуса
Мы с детства привыкли, что любимые сырники должны быть обязательно сладкими. Но они могут быть такими же пышными, румяными и сладкими даже если вы добавите в них сахар, а кабачок!
Такие несладкие сырники – диетический вариант любимого блюда. Кабачок придаст ему большей сочности, а для аромата можно добавить разную зелень. "Це Смак" советует в процессе приготовления посолить тертый кабачок и оставить на 5 минут. Если вы сольете лишний сок, то это позволит добавить меньше муки. Ну что ж, попробуем.
Как приготовить сырники из кабачков
Ингредиенты на 3 порции:
- творог – 300 г;
- кабачок – 300 г;
- яйцо – 1 шт.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- пшеничная мука – 4-5 ст. л.;
- укроп, петрушка, мята – по своему вкусу;
- подсолнечное масло – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
- В глубокой миске разотрите творог с яйцом и щепоткой соли. Добавьте тертый и отжатый кабачок и мелко нарезанную зелень, муку и тщательно перемешайте.
- Соберите массу в круг и скатайте его в колбаску, нарежьте на 14-15 кусочков. Придайте им круглую форму и приплюсните.
- Каждый творожник жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны на хорошо разогретой сковороде с добавлением подсолнечного масла.
Румяные соленые сырники отлично сочетаются с томатным соусом. Добро пожаловать на стол!