Так готують рис для гарніру турецькі кухарі: набагато смачніше, ніж просто зварити на воді

Навіть простий рис може здивувати смаком

Рис – цінний та смачний продукт. Його можна готувати по-різному: варити, смажити, робити з нього котлети та різотто. Смачними виходять і молочні каші та супи з рисом.

Ми звикли варити рис у підсоленій воді. А ось турецькі кухарі такий спосіб приготування крупи не визнають – їхня технологія варіння рису дуже відрізняється. Разом з Рrostoway розповімо, як приготувати смачний та насичений рис "Піляв" за турецьким рецептом.

Як приготувати рис по-турецьки

Інгредієнти:

рис — 2 склянки;

гаряча вода — 2,5 склянки;

олія – 3 ст. л.;

олія – 1 ст. л.

сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

Рис залийте теплою водою, всипте трохи солі і залиште стояти протягом 15-20 хвилин. Потім його потрібно ще раз ретельно промити водою. Повторюйте процедуру, поки вода не буде чистою. Відкиньте на сито, щоб вода стекла. На сковороді змішайте олію та олію. У цій суміші обсмажте просушений рис протягом 4-5 хвилин. Постійно помішуйте, щоб уникнути пригорання. В кінці додайте воду або бульйон, посоліть та закрийте кришкою. Поставте рис варитись на сильний вогонь. Як тільки вода почала кипіти, зменште. Доведіть рис до готовності та зніміть з вогню. Залишіть під кришкою протягом 15 хвилин.

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