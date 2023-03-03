Як зварити рис, який не злипатиметься: тонкощі японських кухарів
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Багато хто так і не знає, як правильно приготувати розсипчастий білий рис
Варений білий рис – страва, яка є практично на кожному столі наших громадян. Але у багатьох він просто не виходить — то рис злипається в кашу, то розварюється.
Щоб уникнути ключових помилок, радимо зварити рис, як це роблять японські кухарі. Якими хитрощами користуються професіонали при варінні ідеального рису, пише vazhnoznat.
Як варити білий рис, щоб не злипався
- Замочуємо рис у холодній воді на 20 хвилин, щоб вийшла зайва кількість крохмалю. Рівень води повинен бути на пару сантиметрів вище рівня крупи.
- Через деякий час промиваємо рис до прозорості води. Робити це краще окропом — це прибере крохмаль, сміття і пил.
- Після закипання води із рисом варимо крупу ще близько 8 хвилин. Пропорції: 1 склянка рису на 2 склянки води.
- Знімаємо каструлю з крупою з плити та залишаємо на пів години, щоб рис зміг ще пропаритись під кришкою.
- Відправляємо в каструлю з рисом щедрий шматочок вершкового масла (можна також використовувати підливу або соус за смаком).
- Перемішуємо крупу і знову накриваємо кришкою каструлю.
Додамо, що з білого рису можна приготувати багато смачних страв. Раніше "Телеграф" ділився рецептом салату з рисом у банці.