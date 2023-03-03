Як зварити рис, який не злипатиметься: тонкощі японських кухарів

Багато хто так і не знає, як правильно приготувати розсипчастий білий рис

Варений білий рис – страва, яка є практично на кожному столі наших громадян. Але у багатьох він просто не виходить — то рис злипається в кашу, то розварюється.

Щоб уникнути ключових помилок, радимо зварити рис, як це роблять японські кухарі. Якими хитрощами користуються професіонали при варінні ідеального рису, пише vazhnoznat.

Як варити білий рис, щоб не злипався

Замочуємо рис у холодній воді на 20 хвилин, щоб вийшла зайва кількість крохмалю. Рівень води повинен бути на пару сантиметрів вище рівня крупи. Через деякий час промиваємо рис до прозорості води. Робити це краще окропом — це прибере крохмаль, сміття і пил. Після закипання води із рисом варимо крупу ще близько 8 хвилин. Пропорції: 1 склянка рису на 2 склянки води. Знімаємо каструлю з крупою з плити та залишаємо на пів години, щоб рис зміг ще пропаритись під кришкою. Відправляємо в каструлю з рисом щедрий шматочок вершкового масла (можна також використовувати підливу або соус за смаком). Перемішуємо крупу і знову накриваємо кришкою каструлю.

Додамо, що з білого рису можна приготувати багато смачних страв. Раніше "Телеграф" ділився рецептом салату з рисом у банці.