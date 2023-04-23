Хитрощі, про які багато хто не здогадується: як варити рис, щоб він не злипався
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Багато хто так і не знає, як зварити розсипчастий рис
Рис – цінний та смачний продукт, який можна по-різному готувати: варити, смажити, готувати з нього неймовірно соковиті котлети та різотто, молочні каші та супи, суші. Але дуже часто рис виходить не розсипчастим, недовареним і пригорає з ряду причин.
Разом з The lime зібрали корисні поради щодо приготування розсипчастого рису. Завдяки простим лайфхакам він не перетвориться на злиплу кашу, а буде однорідним та смачним.
Що потрібно зробити, щоб зварити розсипчастий рис
Перед варінням рис потрібно промити під проточною водою кілька разів, доки вода не стане повністю прозорою – це потрібно, щоб видалити зайвий крохмаль. Це головна причина, через яку рис злипається в процесі приготування.
Виберіть відповідний посуд для варіння рису. Це має бути каструля з товстим дном чи котел.
Рис потрібно заливати лише гарячою або киплячою водою. Правильно розрахувати кількість води можна завдяки пропорціям:
- для довгозерного рису – 1: 1,5-2;
- для середньозернистого — 1: 2-2,5;
- для круглозернистого — 1: 2,5-3;
- для пропареного — 1:2;
- для коричневого — 1: 2,5-3;
- для дикого – 1:3,5.
Щоб рис не переварився, необхідно розрахувати час приготування. Середній час варіння в каструлі після закипання в залежності від виду рису складає:
- білий рис – 20 хвилин;
- пропарений – 30 хвилин;
- коричневий – 40 хвилин;
- дикий – 40-60 хвилин.
У воду з рисом краще не додавати ніяких приправ та спецій. Крупу необхідно варити на слабкому вогні — йому потрібно деякий час, щоб увібрати в себе вологу. Перемішуйте рис лише після його закипання.
Надати рису легкий трав’янистий відтінок та вишуканий аромат можна за допомогою одного інгредієнта. Перед таким гарніром з азіатськими нотками точно ніхто не встоїть.