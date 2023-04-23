Хитрощі, про які багато хто не здогадується: як варити рис, щоб він не злипався

Багато хто так і не знає, як зварити розсипчастий рис

Рис – цінний та смачний продукт, який можна по-різному готувати: варити, смажити, готувати з нього неймовірно соковиті котлети та різотто, молочні каші та супи, суші. Але дуже часто рис виходить не розсипчастим, недовареним і пригорає з ряду причин.

Разом з The lime зібрали корисні поради щодо приготування розсипчастого рису. Завдяки простим лайфхакам він не перетвориться на злиплу кашу, а буде однорідним та смачним.

Що потрібно зробити, щоб зварити розсипчастий рис

Перед варінням рис потрібно промити під проточною водою кілька разів, доки вода не стане повністю прозорою – це потрібно, щоб видалити зайвий крохмаль. Це головна причина, через яку рис злипається в процесі приготування.

Виберіть відповідний посуд для варіння рису. Це має бути каструля з товстим дном чи котел.

Рис потрібно заливати лише гарячою або киплячою водою. Правильно розрахувати кількість води можна завдяки пропорціям:

для довгозерного рису – 1: 1,5-2;

для середньозернистого — 1: 2-2,5;

для круглозернистого — 1: 2,5-3;

для пропареного — 1:2;

для коричневого — 1: 2,5-3;

для дикого – 1:3,5.

Щоб рис не переварився, необхідно розрахувати час приготування. Середній час варіння в каструлі після закипання в залежності від виду рису складає:

білий рис – 20 хвилин;

пропарений – 30 хвилин;

коричневий – 40 хвилин;

дикий – 40-60 хвилин.

У воду з рисом краще не додавати ніяких приправ та спецій. Крупу необхідно варити на слабкому вогні — йому потрібно деякий час, щоб увібрати в себе вологу. Перемішуйте рис лише після його закипання.

Надати рису легкий трав’янистий відтінок та вишуканий аромат можна за допомогою одного інгредієнта. Перед таким гарніром з азіатськими нотками точно ніхто не встоїть.