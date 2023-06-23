Такі "солодощі" точно стануть літнім хітом на вашому столі: рецепт найсмачнішого кабачкового торта

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Кабачки – не лише корисні, а й дуже бюджетні та смачні овочі. Вони можуть бути основою для приготування різноманітних оладок, млинців, а також легких тортів. Для начинки можна використовувати гриби, помідори, сир, цибулю.

Сьогодні разом із "Главредом" приготуємо унікальний торт із кабачків. Просто чотири кабачки та трохи часу — і таку смакоту миттєво розберуть із тарілок. Від цих "солодощів" точно ніхто не відмовиться.

Як приготувати кабачковий торт

Інгредієнти:

кабачки — 4 шт. середнього розміру;

яйця — 3 шт.;

борошно — 5-7 ст. л.;

сіль, часник, легкий майонез або сметана — до свого смаку;

кріп та петрушка — до свого смаку;

помідори солодкі — 3 шт.

Спосіб приготування:

Молоді кабачки добре помити, натерти на тертці та залишити на 10 хвилин в мисці. Після цього придавити руками, злити всю рідину і додати дрібно порізану зелень. Далі розбити в кабачки 3 яйця, посолити та перемішати. До кабачків необхідно просіяти борошно і добре перемішати. Розігріти добре сковороду, можна для млинців, влити трохи олії. Сформувати кабачкові млинці, смажити під кришкою 5 хвилин із двох сторін. Скласти на тарілку і дати трохи охолонути. У майонез чи сметану додати часнику до смаку, добре перемішати. Помідори помити та нарізати кільцями. Кожен млинець із кабачка рясно промазати сметаною із часником чи майонезом. Кабачковий торт прикрасити помідорами, посипати зеленню та відправити в холодильник на просочення на 60 хвилин.

Помідори без "хімії" для таких "солодощів" можна вибрати за секунду. Вам знадобляться лише хитрощі від "Телеграфа".