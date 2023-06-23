Такі "солодощі" точно стануть літнім хітом на вашому столі: рецепт найсмачнішого кабачкового торта
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Готуйте та їжте із задоволенням!
Кабачки – не лише корисні, а й дуже бюджетні та смачні овочі. Вони можуть бути основою для приготування різноманітних оладок, млинців, а також легких тортів. Для начинки можна використовувати гриби, помідори, сир, цибулю.
Сьогодні разом із "Главредом" приготуємо унікальний торт із кабачків. Просто чотири кабачки та трохи часу — і таку смакоту миттєво розберуть із тарілок. Від цих "солодощів" точно ніхто не відмовиться.
Як приготувати кабачковий торт
Інгредієнти:
- кабачки — 4 шт. середнього розміру;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 5-7 ст. л.;
- сіль, часник, легкий майонез або сметана — до свого смаку;
- кріп та петрушка — до свого смаку;
- помідори солодкі — 3 шт.
Спосіб приготування:
- Молоді кабачки добре помити, натерти на тертці та залишити на 10 хвилин в мисці. Після цього придавити руками, злити всю рідину і додати дрібно порізану зелень.
- Далі розбити в кабачки 3 яйця, посолити та перемішати.
- До кабачків необхідно просіяти борошно і добре перемішати.
- Розігріти добре сковороду, можна для млинців, влити трохи олії.
- Сформувати кабачкові млинці, смажити під кришкою 5 хвилин із двох сторін. Скласти на тарілку і дати трохи охолонути.
- У майонез чи сметану додати часнику до смаку, добре перемішати.
- Помідори помити та нарізати кільцями.
- Кожен млинець із кабачка рясно промазати сметаною із часником чи майонезом.
- Кабачковий торт прикрасити помідорами, посипати зеленню та відправити в холодильник на просочення на 60 хвилин.
Помідори без "хімії" для таких "солодощів" можна вибрати за секунду. Вам знадобляться лише хитрощі від "Телеграфа".