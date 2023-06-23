Заради полуниці в карамельній глазурі за цим рецептом діти забудуть про цукерки та морозиво
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Ця насолода замінить усі магазинні смаколики
Початок літа — полуничний час. Саме час порадувати своїх близьких десертами із цієї соковитої ягоди. Чого тільки не роблять із полуниці: компоти та варення, вареники та салати, і, звичайно ж, найніжніші десерти.
Сьогодні ми приготуємо глазуровану полуницю – це свіжі, соковиті ягоди, вкриті твердою карамельною оболонкою. Як тільки ви скуштуєте цей унікальний десерт, ви захочете готувати його знову і знову. До речі, ви можете не обмежуватись полуницею. Цей рецепт Shuba можна використовувати для покриття інших ягід та фруктів, таких як малина, а також скибочки апельсина, виноград та ківі.
Як приготувати глазуровану полуницю
Інгредієнти на 6 порцій:
- полуниця – 450 г;
- цукор — 350 г;
- вода — 200 г;
- мед — 130 г.
Спосіб приготування :
- Деко алюмінієвою фольгою і збризкайте антипригарним кулінарним спреєм.
- Полуницю промийте і ретельно висушіть.
- Приготуйте крижану ванну, помістивши лід і холодну воду в чашу, досить велику, щоб вмістити каструлю, в якій ви готуватимете карамель.
- З’єднайте цукор, воду та рідкий мед або сироп у середній каструлі на середньосильному вогні. Вставте термометр для карамелі. Перемішуйте, поки цукор не розчиниться.
- Продовжуйте варити, доки температура сиропу не досягне 150 градусів — це займе від 10 до 20 хвилин. Періодичні протирайте сторони каструлі мокрою щіткою кондитерської, щоб запобігти кристалізації.
- Як тільки карамель досягне 150 градусів, зніміть каструлю з вогню та занурте дно у підготовлену крижану ванну, щоб зупинити її подальше приготування. Слідкуйте, щоб крижана вода не потрапляла у каструлю.
- Коли карамель перестане готуватися — бульбашки вже не підійматимуться з дна — вийміть каструлю з крижаної води.
- Тепер ви можете починати занурювати ягоди. Тримаючи полуницю за хвостик, опускайте її, поки вона майже повністю не зануриться у карамель.
- Вийміть ягоду з карамелі та дайте надлишку стекти з кінця. Поверніть її кілька разів, щоб переконатися, що зайва карамель скла, а потім покладіть на підготовлений змащений лист.
- Швидко проробіть це з рештою ягід, поки всі вони не будуть покриті карамеллю.
Дайте цукеркам затвердіти за кімнатної температури. Подавайте з улюбленим напоєм та насолоджуйтесь!