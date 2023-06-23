Заради полуниці в карамельній глазурі за цим рецептом діти забудуть про цукерки та морозиво

Ця насолода замінить усі магазинні смаколики

Початок літа — полуничний час. Саме час порадувати своїх близьких десертами із цієї соковитої ягоди. Чого тільки не роблять із полуниці: компоти та варення, вареники та салати, і, звичайно ж, найніжніші десерти.

Сьогодні ми приготуємо глазуровану полуницю – це свіжі, соковиті ягоди, вкриті твердою карамельною оболонкою. Як тільки ви скуштуєте цей унікальний десерт, ви захочете готувати його знову і знову. До речі, ви можете не обмежуватись полуницею. Цей рецепт Shuba можна використовувати для покриття інших ягід та фруктів, таких як малина, а також скибочки апельсина, виноград та ківі.

Як приготувати глазуровану полуницю

Інгредієнти на 6 порцій:

полуниця – 450 г;

цукор — 350 г;

вода — 200 г;

мед — 130 г.

Спосіб приготування :

Деко алюмінієвою фольгою і збризкайте антипригарним кулінарним спреєм. Полуницю промийте і ретельно висушіть. Приготуйте крижану ванну, помістивши лід і холодну воду в чашу, досить велику, щоб вмістити каструлю, в якій ви готуватимете карамель. З’єднайте цукор, воду та рідкий мед або сироп у середній каструлі на середньосильному вогні. Вставте термометр для карамелі. Перемішуйте, поки цукор не розчиниться. Продовжуйте варити, доки температура сиропу не досягне 150 градусів — це займе від 10 до 20 хвилин. Періодичні протирайте сторони каструлі мокрою щіткою кондитерської, щоб запобігти кристалізації. Як тільки карамель досягне 150 градусів, зніміть каструлю з вогню та занурте дно у підготовлену крижану ванну, щоб зупинити її подальше приготування. Слідкуйте, щоб крижана вода не потрапляла у каструлю. Коли карамель перестане готуватися — бульбашки вже не підійматимуться з дна — вийміть каструлю з крижаної води. Тепер ви можете починати занурювати ягоди. Тримаючи полуницю за хвостик, опускайте її, поки вона майже повністю не зануриться у карамель. Вийміть ягоду з карамелі та дайте надлишку стекти з кінця. Поверніть її кілька разів, щоб переконатися, що зайва карамель скла, а потім покладіть на підготовлений змащений лист. Швидко проробіть це з рештою ягід, поки всі вони не будуть покриті карамеллю.

Дайте цукеркам затвердіти за кімнатної температури. Подавайте з улюбленим напоєм та насолоджуйтесь!