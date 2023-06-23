Ради клубники в карамельной глазури по этому рецепту дети забудут о конфетах и мороженом
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эта сладость заменит все магазинные вкусняшки
Начало лета — клубничное время. Самое время порадовать своих близких десертами из этой сочной ягоды. Чего только не делают из клубники: компоты и варенье, вареники и салаты, и, конечно же, нежнейшие десерты.
Сегодня мы приготовим глазурованную клубнику — это свежие, сочные ягоды, покрытые твердой карамельной оболочкой. Как только вы попробуете этот уникальный десерт, вы захотите готовить его снова и снова. Кстати, вы можете не ограничиваться клубникой. Этот рецепт Shuba можно использовать для покрытия других ягод и фруктов, таких как малина, а также ломтики апельсина, виноград и киви.
Как приготовить глазированную клубнику
Ингредиенты на 6 порций:
- клубника — 450 г;
- сахар — 350 г;
- вода — 200 г;
- мед — 130 г.
Способ приготовления:
- Противень алюминиевой фольгой и сбрызните антипригарным кулинарным спреем.
- Клубнику промойте и тщательно высушите.
- Приготовьте ледяную ванну, поместив лед и холодную воду в чашу, достаточно большую, чтобы вместить кастрюлю, в которой вы будете готовить карамель.
- Соедините сахар, воду и жидкий мед или сироп в средней кастрюле на средне-сильном огне. Вставьте термометр для карамели. Перемешивайте, пока сахар не растворится.
- Продолжайте варить, пока температура сиропа не достигнет 150 градусов — это займет от 10 до 20 минут. Периодические протирайте стороны кастрюли мокрой кондитерской щеткой, чтобы предотвратить кристаллизацию.
- Как только карамель достигнет 150 градусов, снимите кастрюлю с огня и окуните дно в подготовленную ледяную ванну, чтобы остановить ее дальнейшее приготовление. Следите, чтобы ледяная вода не попадала в кастрюлю.
- Когда карамель перестанет готовиться — пузырьки уже не будут подниматься со дна — выньте кастрюлю из ледяной воды.
- Теперь вы можете начинать погружать ягоды. Держа клубнику за хвостик, опускайте ее, пока она почти полностью не погрузится в карамель.
- Выньте ягоду из карамели и дайте избытку стечь с конца. Поверните ее несколько раз, чтобы убедиться, что лишняя карамель стекла, а затем положите на подготовленный смазанный противень.
- Быстро проделайте это же с остальными ягодами, пока все они не будут покрыты карамелью.
Дайте конфетам затвердеть при комнатной температуре. Подавайте с любимым напитком и наслаждайтесь!