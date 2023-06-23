Ради клубники в карамельной глазури по этому рецепту дети забудут о конфетах и мороженом

Эта сладость заменит все магазинные вкусняшки

Начало лета — клубничное время. Самое время порадовать своих близких десертами из этой сочной ягоды. Чего только не делают из клубники: компоты и варенье, вареники и салаты, и, конечно же, нежнейшие десерты.

Сегодня мы приготовим глазурованную клубнику — это свежие, сочные ягоды, покрытые твердой карамельной оболочкой. Как только вы попробуете этот уникальный десерт, вы захотите готовить его снова и снова. Кстати, вы можете не ограничиваться клубникой. Этот рецепт Shuba можно использовать для покрытия других ягод и фруктов, таких как малина, а также ломтики апельсина, виноград и киви.

Как приготовить глазированную клубнику

Ингредиенты на 6 порций:

клубника — 450 г;

сахар — 350 г;

вода — 200 г;

мед — 130 г.

Способ приготовления:

Противень алюминиевой фольгой и сбрызните антипригарным кулинарным спреем. Клубнику промойте и тщательно высушите. Приготовьте ледяную ванну, поместив лед и холодную воду в чашу, достаточно большую, чтобы вместить кастрюлю, в которой вы будете готовить карамель. Соедините сахар, воду и жидкий мед или сироп в средней кастрюле на средне-сильном огне. Вставьте термометр для карамели. Перемешивайте, пока сахар не растворится. Продолжайте варить, пока температура сиропа не достигнет 150 градусов — это займет от 10 до 20 минут. Периодические протирайте стороны кастрюли мокрой кондитерской щеткой, чтобы предотвратить кристаллизацию. Как только карамель достигнет 150 градусов, снимите кастрюлю с огня и окуните дно в подготовленную ледяную ванну, чтобы остановить ее дальнейшее приготовление. Следите, чтобы ледяная вода не попадала в кастрюлю. Когда карамель перестанет готовиться — пузырьки уже не будут подниматься со дна — выньте кастрюлю из ледяной воды. Теперь вы можете начинать погружать ягоды. Держа клубнику за хвостик, опускайте ее, пока она почти полностью не погрузится в карамель. Выньте ягоду из карамели и дайте избытку стечь с конца. Поверните ее несколько раз, чтобы убедиться, что лишняя карамель стекла, а затем положите на подготовленный смазанный противень. Быстро проделайте это же с остальными ягодами, пока все они не будут покрыты карамелью.

Дайте конфетам затвердеть при комнатной температуре. Подавайте с любимым напитком и наслаждайтесь!