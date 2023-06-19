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Приготовить Кока-колу дома легко: этот простой рецепт заменит магазинный напиток

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Напиток из цикория - полезная альтернатива Кока-коле
Напиток из цикория - полезная альтернатива Кока-коле. Фото redpost.com.ua

Вкусно, безвредно, доступно!

Невыносимая летняя жара заставляет нас чаще вспоминать о прохладительных напитках. Но многие из них, к сожалению, состоят только из сахара и всяческой химии.

Один из наших любимых напитков – Кока-кола. Если очень любите ее, но смущаете состав, можно сделать домашний вариант этого напитка. Рrostoway предлагает сделать кока-колу из цикория. Она получается похожей на оригинальную и явно полезнее, да и состоит из доступных ингредиентов. Попробуйте – и вы будете в восторге!

Как приготовить Кока-колу из цикория

Ингредиенты:

  • растворимый цикорий – 3 ст.л.;
  • сироп из шиповника – 2 ст.л.;
  • сахар – 2 ст.л.;
  • газировка — 1 л.

Способ приготовления:

  1. В емкости смешайте сахар и цикорий.
  2. К полученной массе добавьте сироп шиповника, влейте 100 мл газировки. Тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился и не было кристаллов. Если цикорий не до конца растворяется, процедите.
  3. В заготовку вылейте остаток минеральной газировки. Напиток готов – теперь можете разлить его по стаканам и снимать пробу. К Кока-коле можете добавить еще кубики льда. Приятного аппетита!

Ранее мы делились потрясающим домашним рецептом Фанты. Такой полезный напиток не отличите по вкусу от магазинного.

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