Приготовить Кока-колу дома легко: этот простой рецепт заменит магазинный напиток

Вкусно, безвредно, доступно!

Невыносимая летняя жара заставляет нас чаще вспоминать о прохладительных напитках. Но многие из них, к сожалению, состоят только из сахара и всяческой химии.

Один из наших любимых напитков – Кока-кола. Если очень любите ее, но смущаете состав, можно сделать домашний вариант этого напитка. Рrostoway предлагает сделать кока-колу из цикория. Она получается похожей на оригинальную и явно полезнее, да и состоит из доступных ингредиентов. Попробуйте – и вы будете в восторге!

Как приготовить Кока-колу из цикория

Ингредиенты:

растворимый цикорий – 3 ст.л.;

сироп из шиповника – 2 ст.л.;

сахар – 2 ст.л.;

газировка — 1 л.

Способ приготовления:

В емкости смешайте сахар и цикорий. К полученной массе добавьте сироп шиповника, влейте 100 мл газировки. Тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился и не было кристаллов. Если цикорий не до конца растворяется, процедите. В заготовку вылейте остаток минеральной газировки. Напиток готов – теперь можете разлить его по стаканам и снимать пробу. К Кока-коле можете добавить еще кубики льда. Приятного аппетита!

Ранее мы делились потрясающим домашним рецептом Фанты. Такой полезный напиток не отличите по вкусу от магазинного.