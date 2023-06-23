Смачно та бюджетно хоч щодня: рецепт запечених крилець із секретним соусом

Ці крильця витіснять інші м’ясні страви з вашого раціону

Курячі крильця — найсмачніший продукт відомий у всьому світі. М’яке та ніжне м’ясо, простота та швидкість приготування, відмінні смакові якості, невисока ціна роблять цю страву дуже популярною.

Запеченими хрусткими крильцями за рецептом "Важно знать" із задоволенням будуть ласувати діти, адже натуральні продукти, свіжа олія та секретний соус роблять блюдо таким чудовим. Так-так, соус важливий для того, щоб м’ясо вийшло ніжним та ароматним. Ну що ж, спробуємо.

Як приготувати крильця з томатним соусом

Інгредієнти:

1 кг курячих крилець;

3-4 ст. л. соєвого соусу;

3 зубчики часнику;

чорний мелений перець до свого смаку.

Для соусу:

50 г вершкового масла;

50 г томатної пасти;

30 г коричневого цукру;

0,3 ч. л. солі;

гострий перець до смаку;

1 зубчик часнику;

чорний мелений перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Для маринаду роздавіть 3 зубчики часнику ножем і трохи подрібніть. Перекладіть в окрему ємність усі курячі крильця. Додайте до них часник і перемішайте. Влийте 3–4 столові ложки соєвого соусу, поперчіть, накрийте кришкою та залиште при кімнатній температурі на 1–2 години. Періодично струшуйте лоток із крильцями, щоб маринад краще розподілився. Перекладіть мариновані крильця на застелений пергаментом лист, видаліть усі шматочки часнику. Надішліть крильця в розігріту до 220 градусів духовку на 20 хвилин. Перевертайте крильця, щоб вони підрум’янилися з усіх боків. Для соусу розтопіть вершкове масло, додайте коричневий цукор, перець чилі. Коли розчинити цукор, додайте томатну пасту, перемішайте. Не допускайте, щоб соус закипів. Зніміть з вогню, посоліть до смаку і додайте натертий на дрібній тертці зубчик часнику, перемішайте. Готові крильця залийте соусом і перемішайте, залиште на 10 хвилин, щоб крильця просочилися соусом.

Такі крильця найкраще подавати з овочевим салатом. Смачного!