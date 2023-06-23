Вкусно и бюджетно хоть каждый день: рецепт запеченных крылышек с секретным соусом

Эти крылышки вытеснят другие мясные блюда из вашего рациона

Куриные крылышки — вкуснейший продукт известный во всём мире. Мягкое и нежное мясо, простота и быстрота приготовления, отличные вкусовые качества, невысокая цена делают это блюдо очень популярным.

Запеченными хрустящими крылышками по рецепту "Важно знать" с удовольствием будут лакомиться дети, ведь натуральные продукты, свежее масло и секретный соус делают блюдо таким чудесным. Да-да, соус важен для того, чтобы мясо получилось нежным и ароматным. Ну что же, попробуем.

Как приготовить запеченные хрустящие крылышки с томатным соусом

Ингредиенты:

1 кг куриных крылышек;

3–4 ст. л. соевого соуса;

3 зубчика чеснока;

черный молотый перец — по вкусу.

Для соуса:

50 г сливочного масла;

50 г томатной пасты;

30 г коричневого сахара;

0,3 ч. л. соли;

острый перец по вкусу;

1 зубчик чеснока;

черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Для маринада раздавите 3 зубчика чеснока ножом и слегка измельчите. Переложите в отдельную емкость все куриные крылышки. Добавьте к ним чеснок и перемешайте. Влейте 3–4 столовые ложки соевого соуса, поперчите, накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 1–2 часа. Периодически встряхивайте лоток с крылышками, чтобы маринад лучше распределился. Переложите маринованные крылышки на застеленный пергаментом противень, удалите все кусочки чеснока. Отправьте крылышки в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут. Переворачивайте крылышки, чтобы они подрумянились со всех сторон. Для соуса растопите сливочное масло, добавьте коричневый сахар, перец чили. Когда раствориться сахар, добавьте томатную пасту, перемешайте. Не допускайте, чтобы соус закипел. Снимите с огня, посолите по вкусу и добавьте натертый на мелкой терке зубчик чеснока, перемешайте. Готовые крылышки залейте соусом и перемешайте, оставьте на 10 минут, чтобы крылышки пропитались соусом.

Такие крылышки лучше всего подавать с овощным салатом. Приятного аппетита!