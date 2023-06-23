Вкусно и бюджетно хоть каждый день: рецепт запеченных крылышек с секретным соусом
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Эти крылышки вытеснят другие мясные блюда из вашего рациона
Куриные крылышки — вкуснейший продукт известный во всём мире. Мягкое и нежное мясо, простота и быстрота приготовления, отличные вкусовые качества, невысокая цена делают это блюдо очень популярным.
Запеченными хрустящими крылышками по рецепту "Важно знать" с удовольствием будут лакомиться дети, ведь натуральные продукты, свежее масло и секретный соус делают блюдо таким чудесным. Да-да, соус важен для того, чтобы мясо получилось нежным и ароматным. Ну что же, попробуем.
Как приготовить запеченные хрустящие крылышки с томатным соусом
Ингредиенты:
- 1 кг куриных крылышек;
- 3–4 ст. л. соевого соуса;
- 3 зубчика чеснока;
- черный молотый перец — по вкусу.
Для соуса:
- 50 г сливочного масла;
- 50 г томатной пасты;
- 30 г коричневого сахара;
- 0,3 ч. л. соли;
- острый перец по вкусу;
- 1 зубчик чеснока;
- черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Для маринада раздавите 3 зубчика чеснока ножом и слегка измельчите. Переложите в отдельную емкость все куриные крылышки. Добавьте к ним чеснок и перемешайте.
- Влейте 3–4 столовые ложки соевого соуса, поперчите, накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 1–2 часа. Периодически встряхивайте лоток с крылышками, чтобы маринад лучше распределился.
- Переложите маринованные крылышки на застеленный пергаментом противень, удалите все кусочки чеснока.
- Отправьте крылышки в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут. Переворачивайте крылышки, чтобы они подрумянились со всех сторон.
- Для соуса растопите сливочное масло, добавьте коричневый сахар, перец чили. Когда раствориться сахар, добавьте томатную пасту, перемешайте. Не допускайте, чтобы соус закипел. Снимите с огня, посолите по вкусу и добавьте натертый на мелкой терке зубчик чеснока, перемешайте.
- Готовые крылышки залейте соусом и перемешайте, оставьте на 10 минут, чтобы крылышки пропитались соусом.
Такие крылышки лучше всего подавать с овощным салатом. Приятного аппетита!