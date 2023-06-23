Закривайте щільно двері та вікна при приготуванні: аромат цвітної капусти в йогурті рознесеться по всій вулиці

Цей рецепт не залишить байдужим нікого

Необов’язково готувати дорогі продукти, щоби здивувати сім’ю делікатесами. Їм може стати і звичайна цвітна капуста.

Для рецепту "Важно знать" вам знадобляться йогурт і ароматні спеції, які є у вас в будинку. Разом з ними цвітна капуста вийде ніжною, соковитою і навіть трохи нагадуватиме східні делікатеси. Аромат цієї страви буде чути далеко.

Як запекти цвітну капусту в йогурті

Інгредієнти:

400 г цвітної капусти;

250 мл йогурту;

150 г твердого сиру;

2 яйця;

1,5 ст. л. борошна;

4 ст. л. оливкової олії;

1 гілочка розмарину;

2 зубчики часнику;

сіль, перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Капусту добре промийте та розберіть на суцвіття. Відваріть у воді протягом 4 хвилин, дайте охолонути і викладіть її у форму для запікання. Посоліть, поперчіть капусту, додайте гілочку розмарину для запаху та пропущений через прес часник. Полийте 2 ст. л. оливкової олії. В окремій місткості змішайте яйця, йогурт та борошно. В масу додайте сіль, перець, оливкову олію, що залишилася. Цим соусом залийте капусту. Випікайте капусту за температури 180 градусів 30–40 хвилин. Потім посипте тертим сиром і поставте в духовку ще на 15 хвилин. Під час подачі можна додати до капусти свіжу зелень.

Сир для запеченої цвітної капусти можна приготувати власноруч. Це не складе великої праці, але результат вийде карколомним.