Закрывайте плотно двери и окна при готовке: аромат цветной капусты в йогурте разнесется по всей улице

Этот рецепт не оставит равнодушным никого

Необязательно готовить дорогостоящие продукты, чтобы удивить семью деликатесами. Им может стать и обычная цветная капуста.

Для рецепта "Важно знать" вам понадобятся йогурт и самые ароматные специи, которые есть у вас в доме. Вместе с ними цветная капуста получится нежной, сочной и даже будет слегка напоминать восточные деликатесы. Аромат этого блюда будет слышен далеко.

Как запечь цветную капусту в йогурте

Ингредиенты:

400 г цветной капусты;

250 мл йогурта;

150 г твердого сыра;

2 яйца;

1,5 ст. л. муки;

4 ст. л. оливкового масла;

1 веточка розмарина;

2 зубчика чеснока;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Капусту хорошо промойте и разберите на соцветия. Отварите в воде в течение 4 минут, дайте остыть и выложите ее в форму для запекания. Посолите, поперчите капусту, добавьте веточку розмарина для запаха и пропущенный через пресс чеснок. Полейте 2 ст. л. оливкового масла. В отдельной емкости смешайте яйца, йогурт и муку. В массу добавьте соль, перец, оставшееся оливковое масло. Этим соусом залейте капусту. Выпекайте капусту при температуре 180 градусов 30–40 минут. Потом посыпьте тертым твердым сыром и поставьте в духовку еще на 15 минут. При подаче можно добавить к капусте свежую зелень.

Сыр для запеченной цветной капусты можно приготовить собственноручно. Это не составит большого труда, но результат получится сногсшибательным.