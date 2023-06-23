Закрывайте плотно двери и окна при готовке: аромат цветной капусты в йогурте разнесется по всей улице
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Этот рецепт не оставит равнодушным никого
Необязательно готовить дорогостоящие продукты, чтобы удивить семью деликатесами. Им может стать и обычная цветная капуста.
Для рецепта "Важно знать" вам понадобятся йогурт и самые ароматные специи, которые есть у вас в доме. Вместе с ними цветная капуста получится нежной, сочной и даже будет слегка напоминать восточные деликатесы. Аромат этого блюда будет слышен далеко.
Как запечь цветную капусту в йогурте
Ингредиенты:
- 400 г цветной капусты;
- 250 мл йогурта;
- 150 г твердого сыра;
- 2 яйца;
- 1,5 ст. л. муки;
- 4 ст. л. оливкового масла;
- 1 веточка розмарина;
- 2 зубчика чеснока;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Капусту хорошо промойте и разберите на соцветия. Отварите в воде в течение 4 минут, дайте остыть и выложите ее в форму для запекания.
- Посолите, поперчите капусту, добавьте веточку розмарина для запаха и пропущенный через пресс чеснок. Полейте 2 ст. л. оливкового масла.
- В отдельной емкости смешайте яйца, йогурт и муку. В массу добавьте соль, перец, оставшееся оливковое масло. Этим соусом залейте капусту.
- Выпекайте капусту при температуре 180 градусов 30–40 минут. Потом посыпьте тертым твердым сыром и поставьте в духовку еще на 15 минут. При подаче можно добавить к капусте свежую зелень.
Сыр для запеченной цветной капусты можно приготовить собственноручно. Это не составит большого труда, но результат получится сногсшибательным.