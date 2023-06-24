Відчуйте себе чарівником: пару помахів руки – і сирна намазка готова
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Десять хвилин – і страва готова!
Вранці хочеться поснідати, швидко, ситно та смачно, але не хочеться багато часу проводити на кухні? Цю проблему здатні вирішити бутерброди – таку смачну страву для швидкого та ситного сніданку можна приготувати за 10 хвилин. Головне — зробити вдалу намазку, яку можна готувати з авокадо, тунця, оселедця, яєць, сала, плавленого сиру або навіть шпротів.
Сьогодні ми приготуємо намазку з сиром, кропом та часником. За рецептом Shuba її можна зробити лише за 10 хвилин. Такий сніданок здатний підвищити настрій із першого шматочка!
Як приготувати намазку з сиром, кропом та часником
Інгредієнти:
- сир кисломолочний — 250 г;
- кріп, гілочка — 50 г;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- сметана — 4 ст. л.;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Ретельно промийте кріп і просушіть між паперовими рушниками. Наріжте зелень, але дуже дрібно. Очистьте та подрібніть часник.
- Додайте в чашу блендера кріп, часник, сметану, сир і сіль до свого смаку. Збийте до одержання гладкої маси.
- Якщо у вас немає блендера, ретельно розмішайте всі інгредієнти в мисці за допомогою вилки.
- Таку намазку можна тримати у скляній тарі до 3-х діб у холодильнику.
Нанесіть її на грінки з білого хліба та отримуйте задоволення щоранку! Починайте день із гарного настрою!