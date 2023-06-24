Почувствуйте себя волшебником: пару взмахов руки - и творожная намазка готова
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Десять минут — и блюдо готово!
Утром хочется позавтракать, быстро, сытно и вкусно, но не хочется много времени проводить на кухне? Эту проблему способны решить бутерброды — такое вкусное блюдо для быстрого и сытного завтрака можно приготовить за 10 минут. Главное – сделать удачную намазку, которую можно готовить из авокадо, тунца, сельди, яиц, сала, плавленого сыра или даже шпротов.
Сегодня мы приготовим намазку с творогом, укропом и чесноком. По рецепту Shuba ее можно сделать всего за 10 минут. Такой завтрак способен повысить настроение с первого кусочка!
Как приготовить намазку с творогом, укропом и чесноком
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный — 250 г;
- укроп, веточка — 50 г;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- сметана — 4 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Тщательно промойте укроп и просушите между бумажными полотенцами. Нарежьте зелень, но не очень мелко. Очистите и измельчите чеснок.
- Добавьте в чашу блендера укроп, чеснок, сметану, творог и соль по вкусу. Взбейте до получения гладкой массы.
- Если у вас нет блендера — тщательно размешайте все ингредиенты в миске с помощью вилки.
- Такую намазку можно держать в стеклянной таре до 3-х суток в холодильнике.
Нанесите ее на гренки из белого хлеба и получайте удовольствие каждое утро! Начинайте день с хорошего настроения!