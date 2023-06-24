Почувствуйте себя волшебником: пару взмахов руки - и творожная намазка готова

Десять минут — и блюдо готово!

Утром хочется позавтракать, быстро, сытно и вкусно, но не хочется много времени проводить на кухне? Эту проблему способны решить бутерброды — такое вкусное блюдо для быстрого и сытного завтрака можно приготовить за 10 минут. Главное – сделать удачную намазку, которую можно готовить из авокадо, тунца, сельди, яиц, сала, плавленого сыра или даже шпротов.

Сегодня мы приготовим намазку с творогом, укропом и чесноком. По рецепту Shuba ее можно сделать всего за 10 минут. Такой завтрак способен повысить настроение с первого кусочка!

Как приготовить намазку с творогом, укропом и чесноком

Ингредиенты:

сыр кисломолочный — 250 г;

укроп, веточка — 50 г;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

сметана — 4 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Тщательно промойте укроп и просушите между бумажными полотенцами. Нарежьте зелень, но не очень мелко. Очистите и измельчите чеснок. Добавьте в чашу блендера укроп, чеснок, сметану, творог и соль по вкусу. Взбейте до получения гладкой массы. Если у вас нет блендера — тщательно размешайте все ингредиенты в миске с помощью вилки. Такую намазку можно держать в стеклянной таре до 3-х суток в холодильнике.

Нанесите ее на гренки из белого хлеба и получайте удовольствие каждое утро! Начинайте день с хорошего настроения!