Готуватимете і їстимете ложками: лінивий рецепт кабачкової ікри

Просто, швидко, смачно

Кабачкова ікра — це неймовірний і унікальний варіант закуски, адже вона смачна, поживна, але абсолютно низькокалорійна. Приготувавши цю закуску, ви не тільки створите смачну страву, ви також подбаєте про здоров’я своїх рідних.

Рецепт від "1 хвилина" ідеальний для всіх любителів традиційного смаку страви. Ми рекомендуємо приготувати цю смакоту, пригостити своїх близьких або закрити закуску на зиму, щоб порадувати рідних у холодні зимові вечори смачною ікрою.

Як приготувати кабачкову ікру

Інгредієнти:

кабачки – 1 кг;

морква – 230 г;

цибулі – 200 г;

оцет – 20 мл;

рослинна олія – 100 мл;

томатна паста – 90 г;

сіль, цукор, чорний мелений перець – на свій смак;

часник – 2 зубчики.

Спосіб приготування:

Миємо і чистимо кабачки та моркву, нарізаємо кубиками. Чистимо і цибулю, ріжемо дрібними кубиками. Часник також чистимо і дрібно рубаємо за допомогою ножа. Розігріваємо на середньому вогні олію, викладаємо в сковороду цибулю та обсмажуємо до м’якості та прозорості. Викладаємо цибулю у велику тарілку, а сковороду повертаємо на вогонь. На сковороді з розігрітою олією готуємо моркву, викладаємо на окрему тарілку. Сковороду знову ставимо на вогонь, виливаємо в неї олію, викладаємо кабачки та обсмажуємо їх протягом 10 хвилин. На помірний вогонь ставимо каструлю з товстим дном, викладаємо всередину обсмажені овочі, готуємо разом протягом 10-15 хвилин. За цей час овочі мають стати м’якими. Залишаємо на мінімальному вогні гасити під кришкою. Через 15 хвилин додаємо в овочеву масу томатну пасту, часник, сіль, цукор, ретельно перемішуємо, додаємо чорний мелений перець. Тримаємо каструлю на слабкому вогні ще 7-8 хвилин, потім додаємо оцет, перемішуємо, тримаємо ще хвилину. Кабачкова ікра готова.

Якщо ви хочете законсервувати ікру, простерилізуйте банки, розкладіть ікру та закотіть кришками. Банки переверніть дном догори, вкрийте ковдрою і залиште на день. Смачного!