Будете готовить и есть ложками: ленивый рецепт кабачковой икры

Просто, быстро, вкусно

Кабачковая икра – это невероятный и уникальный вариант закуски, ведь она вкусная, питательная, но при этом абсолютно низкокалорийная. Приготовив эту закуску, вы не только создадите вкусное блюдо, вы также позаботитесь о здоровье своих родных

Рецепт от "1 хвилина" идеален для всех любителей традиционного вкуса блюда. Мы рекомендуем приготовить эту вкуснятину, угостить своих близких или закрыть закуску на зиму, чтобы порадовать родных в холодные зимние вечера вкусной икрой.

Как приготовить кабачковую икру

Ингредиенты:

кабачки – 1 кг;

морковь – 230 гр;

лука – 200 гр;

уксус – 20 мл;

растительное масло – 100 мл;

томатная паста – 90 гр;

соль, сахар, черный молотый перец – по своему вкусу;

чеснок – 2 зубчика.

Способ приготовления:

Моем и чистим кабачки и морковь, нарезаем кубиками. Чистим и лук, режем мелкими кубиками. Чеснок также чистим и мелко рубим с помощью ножа. Разогреваем на среднем огне масло, выкладываем в сковороду лук и обжариваем до мягкости и прозрачности. Выкладываем лук в большую тарелку, а сковороду возвращаем на огонь. На сковороде с разогретым маслом готовим морковь, выкладываем на отдельную тарелку. Сковороду снова ставим на огонь, выливаем в нее масло, выкладываем кабачки и обжариваем их в течение 10 минут. На умеренный огонь ставим кастрюлю с толстым дном, выкладываем внутрь обжаренные овощи, готовим все вместе в течение 10-15 минут. За это время овощи должны стать мягкими. Оставляем на минимальном огне тушиться под крышкой. Через 15 минут добавляем в овощную массу томатную пасту, чеснок, соль, сахар, тщательно перемешиваем, добавляем черный молотый перец. Держим кастрюлю на слабом огне еще 7-8 минут, затем добавляем уксус, перемешиваем, держим еще минуту. Кабачковая икра готова.

Если вы хотите законсервировать икру, простерилизуйте банки, разложите икру и закатите крышками. Банки переверните вверх дном, укройте одеялом и оставьте на день. Приятного аппетита!