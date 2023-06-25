Будете готовить и есть ложками: ленивый рецепт кабачковой икры
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Просто, быстро, вкусно
Кабачковая икра – это невероятный и уникальный вариант закуски, ведь она вкусная, питательная, но при этом абсолютно низкокалорийная. Приготовив эту закуску, вы не только создадите вкусное блюдо, вы также позаботитесь о здоровье своих родных
Рецепт от "1 хвилина" идеален для всех любителей традиционного вкуса блюда. Мы рекомендуем приготовить эту вкуснятину, угостить своих близких или закрыть закуску на зиму, чтобы порадовать родных в холодные зимние вечера вкусной икрой.
Как приготовить кабачковую икру
Ингредиенты:
- кабачки – 1 кг;
- морковь – 230 гр;
- лука – 200 гр;
- уксус – 20 мл;
- растительное масло – 100 мл;
- томатная паста – 90 гр;
- соль, сахар, черный молотый перец – по своему вкусу;
- чеснок – 2 зубчика.
Способ приготовления:
- Моем и чистим кабачки и морковь, нарезаем кубиками.
- Чистим и лук, режем мелкими кубиками.
- Чеснок также чистим и мелко рубим с помощью ножа.
- Разогреваем на среднем огне масло, выкладываем в сковороду лук и обжариваем до мягкости и прозрачности. Выкладываем лук в большую тарелку, а сковороду возвращаем на огонь.
- На сковороде с разогретым маслом готовим морковь, выкладываем на отдельную тарелку.
- Сковороду снова ставим на огонь, выливаем в нее масло, выкладываем кабачки и обжариваем их в течение 10 минут.
- На умеренный огонь ставим кастрюлю с толстым дном, выкладываем внутрь обжаренные овощи, готовим все вместе в течение 10-15 минут. За это время овощи должны стать мягкими. Оставляем на минимальном огне тушиться под крышкой.
- Через 15 минут добавляем в овощную массу томатную пасту, чеснок, соль, сахар, тщательно перемешиваем, добавляем черный молотый перец.
- Держим кастрюлю на слабом огне еще 7-8 минут, затем добавляем уксус, перемешиваем, держим еще минуту. Кабачковая икра готова.
Если вы хотите законсервировать икру, простерилизуйте банки, разложите икру и закатите крышками. Банки переверните вверх дном, укройте одеялом и оставьте на день. Приятного аппетита!