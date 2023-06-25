Закуска, без якої не обійдеться жоден обід: як замаринувати сало з часником

Без цієї закуски не обійдеться жоден стіл

Сало – це смачний, ситний традиційний український продукт, який можна їсти у будь-якому вигляді : сирим, запікати, смажити, варити та додавати до різних страв. Якщо ви хочете швидко і без зайвого клопоту смачно приготувати сало, то найкращим способом просто засолити його.

Сало з часником – це поєднання, яке ідеально доповнить будь-яку страву. Саме часник у рецепті Uaportal допоможе зробити сало пікантним. Така закуска точно буде доречною до будь-якого столу.

Як замаринувати сало з часником

Інгредієнти:

сало – 2 кг;

вода – 5 склянок;

сіль – 200 г;

часник – 1 головка;

лавровий лист – 4 шт.

Спосіб приготування:

Сало помити, обсушити та нарізати на невеликі шматки. У каструлі треба закип’ятити воду, додати сіль, розчин остудити. Почищеним часником слід натерти нарізане сало. Потім його слід викласти в банці, періодично додаючи лавровий лист і перець за смаком. Заповнену банку потрібно залити розсолом та накрити кришкою. Сало потрібно тримати у розчині протягом трьох днів. Далі кришку слід щільно закрити і перекласти банку холодильник на кілька днів. Отримане сало потрібно дістати з банки, натерти сіллю та спеціями до смаку, загорнути в папір і повернути в холодильник. Закуску можна вживати через 24 години або перекласти на зиму в морозилку.

"Телеграф" раніше розповідав, як обробити сало перед засолюванням. Ви точно підготуєте своє сало до вживання правильно!