Закуска, без якої не обійдеться жоден обід: як замаринувати сало з часником
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Без цієї закуски не обійдеться жоден стіл
Сало – це смачний, ситний традиційний український продукт, який можна їсти у будь-якому вигляді : сирим, запікати, смажити, варити та додавати до різних страв. Якщо ви хочете швидко і без зайвого клопоту смачно приготувати сало, то найкращим способом просто засолити його.
Сало з часником – це поєднання, яке ідеально доповнить будь-яку страву. Саме часник у рецепті Uaportal допоможе зробити сало пікантним. Така закуска точно буде доречною до будь-якого столу.
Як замаринувати сало з часником
Інгредієнти:
- сало – 2 кг;
- вода – 5 склянок;
- сіль – 200 г;
- часник – 1 головка;
- лавровий лист – 4 шт.
Спосіб приготування:
- Сало помити, обсушити та нарізати на невеликі шматки.
- У каструлі треба закип’ятити воду, додати сіль, розчин остудити.
- Почищеним часником слід натерти нарізане сало. Потім його слід викласти в банці, періодично додаючи лавровий лист і перець за смаком. Заповнену банку потрібно залити розсолом та накрити кришкою.
- Сало потрібно тримати у розчині протягом трьох днів. Далі кришку слід щільно закрити і перекласти банку холодильник на кілька днів.
- Отримане сало потрібно дістати з банки, натерти сіллю та спеціями до смаку, загорнути в папір і повернути в холодильник. Закуску можна вживати через 24 години або перекласти на зиму в морозилку.
"Телеграф" раніше розповідав, як обробити сало перед засолюванням. Ви точно підготуєте своє сало до вживання правильно!