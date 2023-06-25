Закуска, без которой не обойдется ни один обед: как замариновать сало с чесноком

Без этой закуски не обойдется ни один стол

Сало – это вкусный, сытный традиционный украинский продукт, который можно есть в любом виде: сырым, запекать, жарить, варить и добавлять в разные блюда. Если вы хотите быстро и без лишних хлопот вкусно приготовить сало, то лучшим способом будет просто засолить его.

Сало с чесноком – это сочетание, которое идеально дополнит любое блюдо. Именно чеснок в рецепте Uaportal поможет сделать сало пикантным. Такая закуска точно будет уместной к любому столу.

Как замариновать сало с чесноком

Ингредиенты:

сало – 2 кг;

вода – 5 стаканов;

соль – 200 г;

чеснок – 1 головка;

лавровый лист – 4 шт.

Способ приготовления:

Сало помыть, обсушить и нарезать на небольшие куски. В кастрюле надо вскипятить воду, добавить соль, раствор остудить. Почищенным чесноком следует натереть нарезанное сало. Затем его следует выложить в банке, периодически добавляя лавровый лист и перец по вкусу. Заполненную банку нужно залить рассолом и накрыть крышкой. Сало нужно держать в растворе в течение трех дней. Далее крышку следует плотно закрыть и переложить банку в холодильник на несколько дней. Полученное сало нужно достать из банки, натереть солью и специями по вкусу, завернуть в бумагу и вернуть в холодильник. Закуску можно употреблять через 24 часа или переложить в морозилку на зиму.

"Телеграф" ранее рассказывал, как обработать сало перед засолкой. Вы точно подготовите свое сало к употреблению правильно!