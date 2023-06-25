Закуска, без которой не обойдется ни один обед: как замариновать сало с чесноком
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Без этой закуски не обойдется ни один стол
Сало – это вкусный, сытный традиционный украинский продукт, который можно есть в любом виде: сырым, запекать, жарить, варить и добавлять в разные блюда. Если вы хотите быстро и без лишних хлопот вкусно приготовить сало, то лучшим способом будет просто засолить его.
Сало с чесноком – это сочетание, которое идеально дополнит любое блюдо. Именно чеснок в рецепте Uaportal поможет сделать сало пикантным. Такая закуска точно будет уместной к любому столу.
Как замариновать сало с чесноком
Ингредиенты:
- сало – 2 кг;
- вода – 5 стаканов;
- соль – 200 г;
- чеснок – 1 головка;
- лавровый лист – 4 шт.
Способ приготовления:
- Сало помыть, обсушить и нарезать на небольшие куски.
- В кастрюле надо вскипятить воду, добавить соль, раствор остудить.
- Почищенным чесноком следует натереть нарезанное сало. Затем его следует выложить в банке, периодически добавляя лавровый лист и перец по вкусу. Заполненную банку нужно залить рассолом и накрыть крышкой.
- Сало нужно держать в растворе в течение трех дней. Далее крышку следует плотно закрыть и переложить банку в холодильник на несколько дней.
- Полученное сало нужно достать из банки, натереть солью и специями по вкусу, завернуть в бумагу и вернуть в холодильник. Закуску можно употреблять через 24 часа или переложить в морозилку на зиму.
"Телеграф" ранее рассказывал, как обработать сало перед засолкой. Вы точно подготовите свое сало к употреблению правильно!