Просто змішайте помідори, сир та сухарики: салат за цим рецептом ви приготуєте за пару хвилин

Страва виручить вас у разі неймовірного голоду і буде доречною, коли гості на порозі

Салат з сухариків і свіжої капусти робиться дуже просто і не вимагає особливих труднощів. Ця легка, смачна і літня страва підійде до будь-якого застілля. Секрет надзвичайного смаку салату полягає у поєднанні тертого плавленого сиру, майонезу та білокачанної капусти.

З простих компонентів за рецептом "Бабусиних рецептів" виходить смачний салат. Без особливої метушні у вас вийде смачний аперитив до основної страви або закуска до обіду.

Як приготувати салат з помідорів, сиру та сухариків.

Інгредієнти:

помідори – 3 штуки;

сирок плавлений – 1 штука;

часник – 1 зубчик;

сухарики – 50 г;

майонез – 1,5 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений – до смаку.

Спосіб приготування:

Плавлений сир відправляємо в морозилку, щоб він затвердів. Помідори нарізаємо невеликими часточками. До помідорів у миску натираємо затверділий сир через дрібну тертку. У суміш сиру та помідор додаємо часник, пропущений через прес. В основну масу викладаємо майонез, сіль та чорний мелений перець. Салат обережно перемішуємо, щоб інгредієнти з’єдналися. Сухарики слід викладати зверху і перед подачею, щоб вони не розмокли. За бажанням салат додатково прикрашаємо зеленню — кінзою, кропом або салатним листям.

Грінки для салату легко можна приготувати вдома. У вас вийде не тільки смачна, але й вітамінна страва.