Просто змішайте помідори, сир та сухарики: салат за цим рецептом ви приготуєте за пару хвилин
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Страва виручить вас у разі неймовірного голоду і буде доречною, коли гості на порозі
Салат з сухариків і свіжої капусти робиться дуже просто і не вимагає особливих труднощів. Ця легка, смачна і літня страва підійде до будь-якого застілля. Секрет надзвичайного смаку салату полягає у поєднанні тертого плавленого сиру, майонезу та білокачанної капусти.
З простих компонентів за рецептом "Бабусиних рецептів" виходить смачний салат. Без особливої метушні у вас вийде смачний аперитив до основної страви або закуска до обіду.
Як приготувати салат з помідорів, сиру та сухариків.
Інгредієнти:
- помідори – 3 штуки;
- сирок плавлений – 1 штука;
- часник – 1 зубчик;
- сухарики – 50 г;
- майонез – 1,5 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений – до смаку.
Спосіб приготування:
- Плавлений сир відправляємо в морозилку, щоб він затвердів. Помідори нарізаємо невеликими часточками.
- До помідорів у миску натираємо затверділий сир через дрібну тертку. У суміш сиру та помідор додаємо часник, пропущений через прес.
- В основну масу викладаємо майонез, сіль та чорний мелений перець. Салат обережно перемішуємо, щоб інгредієнти з’єдналися.
- Сухарики слід викладати зверху і перед подачею, щоб вони не розмокли.
- За бажанням салат додатково прикрашаємо зеленню — кінзою, кропом або салатним листям.
Грінки для салату легко можна приготувати вдома. У вас вийде не тільки смачна, але й вітамінна страва.