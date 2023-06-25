Начаклуйте "ананаси" з кабачків: рецепт незвичайного варення
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Найкращий привід для подиву ви приготуєте за півгодини
Думаєте, приготувати вдома консервовані ананаси важко? Ні, якщо ці "ананаси" — звичайні кабачки.
Для такого нехитрого рецепту від Shuba потрібні звичайні та недорогі продукти: кабачки, цукор, ванілін, лимон та ананасовий сік. Без перебільшень — це справді найсмачніші кабачки, які тільки можна уявити.
Як приготувати консервовані ананаси з кабачків
Інгредієнти на 10 порцій:
- кабачки — 2.5 кг;
- ванілін — 5 г;
- цукор — 250 г;
- лимон — 1 шт.;
- сік ананасовий — 900 мл.
Спосіб приготування:
- Кабачки добре помийте, відріжте плодоніжки та кінчики, почистьте від шкірки.
- Наріжте кабачки кубиками приблизно по 1,5-2 см. Перекладіть кубики овочів у каструлю.
- Помийте лимон і вичавте в миску сік. Перелийте його в каструлю з кабачком.
- Додайте туди цукор, ваніль та ананасовий сік (можна придбати у будь-якому магазині).
- Поставте каструлю на середній вогонь та доведіть до кипіння.
- Після закипання овочі проваріть ще 15 хвилин, трохи зменшивши вогонь.
- Відразу розлийте по стерилізованих скляних банках разом із соком. Закрутіть або закрутіть кришками.
- Відразу переверніть банки та закутайте в стару ковдру до повного остигання. Потім заберіть у прохолодне місце.
Сміливо пригощайте гостей – ця страва розлетиться першою. А якщо додати такі кабачки-ананаси до улюблених салатів — компліменти вам забезпечені.