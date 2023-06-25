Начаклуйте "ананаси" з кабачків: рецепт незвичайного варення

Найкращий привід для подиву ви приготуєте за півгодини

Думаєте, приготувати вдома консервовані ананаси важко? Ні, якщо ці "ананаси" — звичайні кабачки.

Для такого нехитрого рецепту від Shuba потрібні звичайні та недорогі продукти: кабачки, цукор, ванілін, лимон та ананасовий сік. Без перебільшень — це справді найсмачніші кабачки, які тільки можна уявити.

Як приготувати консервовані ананаси з кабачків

Інгредієнти на 10 порцій:

кабачки — 2.5 кг;

ванілін — 5 г;

цукор — 250 г;

лимон — 1 шт.;

сік ананасовий — 900 мл.

Спосіб приготування:

Кабачки добре помийте, відріжте плодоніжки та кінчики, почистьте від шкірки. Наріжте кабачки кубиками приблизно по 1,5-2 см. Перекладіть кубики овочів у каструлю. Помийте лимон і вичавте в миску сік. Перелийте його в каструлю з кабачком. Додайте туди цукор, ваніль та ананасовий сік (можна придбати у будь-якому магазині). Поставте каструлю на середній вогонь та доведіть до кипіння. Після закипання овочі проваріть ще 15 хвилин, трохи зменшивши вогонь. Відразу розлийте по стерилізованих скляних банках разом із соком. Закрутіть або закрутіть кришками. Відразу переверніть банки та закутайте в стару ковдру до повного остигання. Потім заберіть у прохолодне місце.

Сміливо пригощайте гостей – ця страва розлетиться першою. А якщо додати такі кабачки-ананаси до улюблених салатів — компліменти вам забезпечені.