Наколдуйте "ананасы" из кабачков: рецепт необычного варенья
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Лучший повод для удивления вы приготовите за полчаса
Думаете, приготовить дома консервированные ананасы тяжело? Нет, если эти "ананасы"— обычные кабачки.
Для такого бесхитростного рецепта от Shuba нужны обычные и недорогие продукты: кабачки, сахар, ванилин, лимон и ананасовый сок. Без преувеличений — это действительно самые вкусные кабачки, которые только можно вообразить.
Как приготовить консервированные ананасы из кабачков
Ингредиенты на 10 порций:
- кабачки — 2.5 кг;
- ванилин — 5 г;
- сахар — 250 г;
- лимон — 1 шт.;
- сок ананасовый — 900 мл.
Способ приготовления:
- Кабачки хорошо помойте, отрежьте плодоножки и кончики, почистите от кожуры.
- Нарежьте кабачки кубиками примерно по 1,5-2 см. Переложите кубики овоща в кастрюлю.
- Помойте лимон и выжмите в мисочку сок. Перелейте его в кастрюлю с кабачком.
- Добавьте туда сахар, ваниль и ананасовый сок (можно приобрести в любом магазине).
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения.
- После закипания овощи проварите еще 15 минут, немного уменьшив огонь.
- Сразу разлейте по стерилизованным стеклянным банкам вместе с соком. Закатайте или закрутите крышками.
- Сразу переверните банки и закутайте в старое одеяло до полного остывания. Затем уберите в прохладное место.
Смело угощайте гостей — это блюдо разлетится первым. А если добавить такие кабачки-ананасы в любимые салаты — комплименты вам обеспечены.