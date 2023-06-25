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Наколдуйте "ананасы" из кабачков: рецепт необычного варенья

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Консервированные "ананасы" - необычное и удивительное варенье
Консервированные "ананасы" - необычное и удивительное варенье. Фото shuba.life

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Думаете, приготовить дома консервированные ананасы тяжело? Нет, если эти "ананасы"— обычные кабачки.

Для такого бесхитростного рецепта от Shuba нужны обычные и недорогие продукты: кабачки, сахар, ванилин, лимон и ананасовый сок. Без преувеличений — это действительно самые вкусные кабачки, которые только можно вообразить.

Как приготовить консервированные ананасы из кабачков

Ингредиенты на 10 порций:

  • кабачки — 2.5 кг;
  • ванилин — 5 г;
  • сахар — 250 г;
  • лимон — 1 шт.;
  • сок ананасовый — 900 мл.

Способ приготовления:

  1. Кабачки хорошо помойте, отрежьте плодоножки и кончики, почистите от кожуры.
  2. Нарежьте кабачки кубиками примерно по 1,5-2 см. Переложите кубики овоща в кастрюлю.
  3. Помойте лимон и выжмите в мисочку сок. Перелейте его в кастрюлю с кабачком.
  4. Добавьте туда сахар, ваниль и ананасовый сок (можно приобрести в любом магазине).
  5. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения.
  6. После закипания овощи проварите еще 15 минут, немного уменьшив огонь.
  7. Сразу разлейте по стерилизованным стеклянным банкам вместе с соком. Закатайте или закрутите крышками.
  8. Сразу переверните банки и закутайте в старое одеяло до полного остывания. Затем уберите в прохладное место.

Смело угощайте гостей — это блюдо разлетится первым. А если добавить такие кабачки-ананасы в любимые салаты — комплименты вам обеспечены.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Варенье #Ананасы #Готовим дома