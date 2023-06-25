Наколдуйте "ананасы" из кабачков: рецепт необычного варенья

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Думаете, приготовить дома консервированные ананасы тяжело? Нет, если эти "ананасы"— обычные кабачки.

Для такого бесхитростного рецепта от Shuba нужны обычные и недорогие продукты: кабачки, сахар, ванилин, лимон и ананасовый сок. Без преувеличений — это действительно самые вкусные кабачки, которые только можно вообразить.

Как приготовить консервированные ананасы из кабачков

Ингредиенты на 10 порций:

кабачки — 2.5 кг;

ванилин — 5 г;

сахар — 250 г;

лимон — 1 шт.;

сок ананасовый — 900 мл.

Способ приготовления:

Кабачки хорошо помойте, отрежьте плодоножки и кончики, почистите от кожуры. Нарежьте кабачки кубиками примерно по 1,5-2 см. Переложите кубики овоща в кастрюлю. Помойте лимон и выжмите в мисочку сок. Перелейте его в кастрюлю с кабачком. Добавьте туда сахар, ваниль и ананасовый сок (можно приобрести в любом магазине). Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. После закипания овощи проварите еще 15 минут, немного уменьшив огонь. Сразу разлейте по стерилизованным стеклянным банкам вместе с соком. Закатайте или закрутите крышками. Сразу переверните банки и закутайте в старое одеяло до полного остывания. Затем уберите в прохладное место.

Смело угощайте гостей — это блюдо разлетится первым. А если добавить такие кабачки-ананасы в любимые салаты — комплименты вам обеспечены.