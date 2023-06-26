Взимку розлетиться миттєво: простий рецепт смачного салату з рисом та овочами

Для легкого зимового перекусу

Якщо ви хочете взимку здивувати своїх близьких, приготуйте салат із кабачків із рисом на зиму. Він чудово доповнить приготовлені вами страви та підійде для легкого перекусу. Готувати його – одне задоволення, а є – тим паче!

Такий салат з рисом за рецептом Shuba ще називають консервований рисовий суп — це поєднання овочів та рису, які будуть чудово чекати вас у банку в прохолодному місці. Коли б ви не відкрили цю страву, вона однаково смакуватиме. Тим більше для його приготування головне почистити та нарізати овочі.

Як приготувати салат з рисом та овочами

Інгредієнти на 6 порцій:

рис — 350 г;

цибуля ріпчаста — 1 кг;

морква – 1 кг;

кабачки — 2 кг;

томати — 1 кг;

часник, зубчики — 5 шт.;

цукор — 100 г;

сіль — 4 ст. л.;

олія соняшникова — 250 л;

оцет 9% — 50 мл.

Спосіб приготування:

Відваріть рис до готовності близько 20 хвилин і остудіть. Кабачки помийте і нашаткуйте невеликими шматочками, цибулю почистьте і дрібно нашаткуйте. Моркву очистьте і натріть грубою терткою. Томати помийте та подрібніть блендером або м’ясорубкою. Складіть подрібнені овочі в каструлю. Посоліть, додайте цукор та олію і все перемішайте. Поставте на слабкий вогонь і тушкуйте близько 60 хвилин періодично помішуючи. За 10 хвилин до готовності додайте рис та подрібнений часник. Зніміть каструлю з вогню, додайте оцет і добре перемішайте.

Розкладіть салат у стерилізовані банки та закотіть. Переверніть і укутайте ковдрою до повного остигання і заберіть у темне прохолодне місце.