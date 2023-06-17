Ваші банки точно не луснуть: корисні поради для правильної консервації огірків

Готуйте запаси на зиму із задоволенням!

Консервація – популярний метод збереження огірків. Проте через неправильне проведення процесу банки можуть луснути.

Разом з Uaportal поділимося корисними порадами про консервацію огірків. Разом із цими лайфхаками ваші овочі стоятимуть стільки, скільки вам потрібно буде.

Правильний спосіб консервації огірків

Заливайте банку приготованим розчином до країв, щоб уникнути доступу повітря. В іншому випадку це може призвести до швидкого розмноження бактерій.

Одна з найчастіших причин попадання повітря в закрутку — проблеми із машиною для закачування. Через це кришки недостатньо герметично закриваються і заготівля може зіпсуватися. Щоб перевірити герметичність, достатньо перевернути готову закрутку догори ногами та спостерігати, чи не з’являться бульбашки.

Причинами погіршення якості огірків можуть бути порушення в технології приготування розсолу або маринаду. Якщо у них відсутні основні консерванти – сіль, цукор та оцет – огірки згодом можуть зіпсуватися.

Має значення й сам огірок. Не рекомендується збирати врожай у дощову погоду, а перед початком консервації необхідно замочувати огірки у воді протягом 3 годин та ретельно промивати їх.

Порушення технології стерилізації банок може призводити до залишку мікроорганізмів на внутрішніх стінках. Навіть якщо стерилізація проводиться правильно, затримка укладання заготовок всередину банок може спричинити явище бактерій на поверхні.