Зимой разлетится моментально: простой рецепт вкуснейшего салата с рисом и овощами

Для легкого зимнего перекуса

Если вы хотите зимой удивить своих близких, приготовьте салат из кабачков с рисом на зиму. Он прекрасно дополнит приготовленные вами блюда и подойдет для легкого перекуса. Готовить его — одно удовольствие, а есть — тем более!

Такой салат с рисом по рецепту Shuba еще называют консервированный рисовый суп — это сочетание овощей и риса, которые будут прекрасно ждать вас в банке в прохладном месте. Когда бы вы не открыли это блюдо, оно будет одинаково смаковать. Тем более, для его приготовления главное — почистить и нарезать овощи.

Как приготовить салат с рисом и овощами

Ингредиенты на 6 порций:

рис — 350 г;

лук репчатый — 1 кг;

морковь — 1 кг;

кабачки — 2 кг;

томаты — 1 кг;

чеснок, зубчики — 5 шт.;

сахар — 100 г;

соль — 4 ст. л.;

масло подсолнечное — 250 л;

уксус 9% — 50 мл.

Способ приготовления:

Отварите рис до готовности около 20 минут и остудите. Кабачки помойте и нашинкуйте небольшими кусочками, лук почистите и мелко нашинкуйте. Морковь очистите и натрите на грубой терке. Томаты помойте и измельчите блендером или мясорубкой. Сложите измельченные овощи в кастрюлю. Посолите, добавьте сахар и растительное масло и все перемешайте. Поставьте на слабый огонь и тушите около 60 минут, периодически помешивая. За 10 минут до готовности добавьте рис и измельченный чеснок. Снимите кастрюлю с огня, добавьте уксус и перемешайте хорошо.

Разложите салат в стерилизованные банки и закатайте. Переверните и укутайте одеялом до полного остывания и уберите в темное прохладное место.