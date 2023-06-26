Зимой разлетится моментально: простой рецепт вкуснейшего салата с рисом и овощами
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Для легкого зимнего перекуса
Если вы хотите зимой удивить своих близких, приготовьте салат из кабачков с рисом на зиму. Он прекрасно дополнит приготовленные вами блюда и подойдет для легкого перекуса. Готовить его — одно удовольствие, а есть — тем более!
Такой салат с рисом по рецепту Shuba еще называют консервированный рисовый суп — это сочетание овощей и риса, которые будут прекрасно ждать вас в банке в прохладном месте. Когда бы вы не открыли это блюдо, оно будет одинаково смаковать. Тем более, для его приготовления главное — почистить и нарезать овощи.
Как приготовить салат с рисом и овощами
Ингредиенты на 6 порций:
- рис — 350 г;
- лук репчатый — 1 кг;
- морковь — 1 кг;
- кабачки — 2 кг;
- томаты — 1 кг;
- чеснок, зубчики — 5 шт.;
- сахар — 100 г;
- соль — 4 ст. л.;
- масло подсолнечное — 250 л;
- уксус 9% — 50 мл.
Способ приготовления:
- Отварите рис до готовности около 20 минут и остудите.
- Кабачки помойте и нашинкуйте небольшими кусочками, лук почистите и мелко нашинкуйте. Морковь очистите и натрите на грубой терке. Томаты помойте и измельчите блендером или мясорубкой.
- Сложите измельченные овощи в кастрюлю. Посолите, добавьте сахар и растительное масло и все перемешайте.
- Поставьте на слабый огонь и тушите около 60 минут, периодически помешивая.
- За 10 минут до готовности добавьте рис и измельченный чеснок.
- Снимите кастрюлю с огня, добавьте уксус и перемешайте хорошо.
Разложите салат в стерилизованные банки и закатайте. Переверните и укутайте одеялом до полного остывания и уберите в темное прохладное место.