Ваши банки точно не лопнут: полезные советы для правильной консервации огурцов
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Готовьте запасы на зиму с удовольствием!
Консервация — популярный метод сохранения огурцов. Однако из-за неправильного проведения процесса банки могут лопнуть.
Вместе с Uaportal поделимся полезными советами о консервации огурцов. Вместе с этими лайфхаками ваши овощи будут стоять столько, сколько вам нужно будет.
Правильный способ консервации огурцов
Заливайте банку приготовленным раствором до краев во избежание доступа воздуха. В противном случае это может привести к быстрому размножению бактерий.
Одна из частых причин попадания воздуха в закрутку — проблемы с закаточной машинкой. Из-за чего крышки недостаточно герметично закрываются и заготовка может испортиться. Чтобы проверить герметичность, достаточно перевернуть готовую закрутку вверх ногами и наблюдать, не появятся ли пузыри.
Причинами ухудшения качества огурцов могут быть также нарушения в технологии приготовления рассола или маринада. Если у них отсутствуют основные консерванты — соль, сахар и уксус - огурцы со временем могут испортиться.
Имеет значение и сам огурец. Не рекомендуется убирать урожай в дождливую погоду, а перед началом консервации необходимо замачивать огурцы в воде в течение 3 часов и тщательно промывать их.
Нарушение технологии стерилизации банок может приводить к остатку микроорганизмов на внутренних стенках. Даже если стерилизация проводится правильно, задержка в укладке заготовок внутрь банок может повлечь за собой явление бактерий на поверхности.