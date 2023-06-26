Діти ніколи не попросять "Нутеллу": рецепт неймовірної шоколадної намазки

Намазка, яка буде неймовірно смачною навіть із звичайним білим хлібом

Домашня випічка, панкейки, оладки, млинці – все це ідеально доповнює шоколадний сир. Використовуючи прості інгредієнти, можна приготувати намазку, яка стане гарною альтернативою "Нутеллі".

Завдяки "Бабушкиним рецептам" у вас на столі з’явиться смачний і ніжний сир з ароматом шоколаду, який буде приголомшливим навіть на шматочку білого хліба. Спробувавши раз, ви готуватимете його для своєї сім’ї знову і знову.

Як приготувати шоколадний сир

Інгредієнти:

сир домашній – 500 г;

цукор – 50 г;

яйце – 1 шт.;

сіль — 1 щіпка;

сода — 0,5 ч. л.;

какао-порошок – 2 ст. л.;

молочний шоколад – 100 г;

вершкове масло – 50 г.

Спосіб приготування:

Для приготування вам знадобиться каструля або інший посуд, який придатний для приготування на водяній бані. Викладаємо в нього сир, додаємо цукор, сіль, соду та яйце. Збиваємо все блендером до отримання однорідної маси. Каструлю ставимо на водяну лазню. Постійно помішуючи, нагріваємо доти, поки сирна суміш повністю розплавиться. Додаємо шоколад, какао-порошок, добре перемішуємо та знімаємо з водяної лазні. Поки сирна маса ще гаряча, додаємо вершкове масло. Перемішуємо, перекладаємо в ємність, у якій шоколадний сир зберігатиметься. Охолоджуємо шоколадну масу, ставимо в холодильник на кілька годин.

Готуємо улюблений напій та насолоджуємося чудовим десертом. Смачного!