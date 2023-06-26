Діти ніколи не попросять "Нутеллу": рецепт неймовірної шоколадної намазки
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Намазка, яка буде неймовірно смачною навіть із звичайним білим хлібом
Домашня випічка, панкейки, оладки, млинці – все це ідеально доповнює шоколадний сир. Використовуючи прості інгредієнти, можна приготувати намазку, яка стане гарною альтернативою "Нутеллі".
Завдяки "Бабушкиним рецептам" у вас на столі з’явиться смачний і ніжний сир з ароматом шоколаду, який буде приголомшливим навіть на шматочку білого хліба. Спробувавши раз, ви готуватимете його для своєї сім’ї знову і знову.
Як приготувати шоколадний сир
Інгредієнти:
- сир домашній – 500 г;
- цукор – 50 г;
- яйце – 1 шт.;
- сіль — 1 щіпка;
- сода — 0,5 ч. л.;
- какао-порошок – 2 ст. л.;
- молочний шоколад – 100 г;
- вершкове масло – 50 г.
Спосіб приготування:
- Для приготування вам знадобиться каструля або інший посуд, який придатний для приготування на водяній бані. Викладаємо в нього сир, додаємо цукор, сіль, соду та яйце. Збиваємо все блендером до отримання однорідної маси. Каструлю ставимо на водяну лазню. Постійно помішуючи, нагріваємо доти, поки сирна суміш повністю розплавиться.
- Додаємо шоколад, какао-порошок, добре перемішуємо та знімаємо з водяної лазні.
- Поки сирна маса ще гаряча, додаємо вершкове масло. Перемішуємо, перекладаємо в ємність, у якій шоколадний сир зберігатиметься.
- Охолоджуємо шоколадну масу, ставимо в холодильник на кілька годин.
Готуємо улюблений напій та насолоджуємося чудовим десертом. Смачного!