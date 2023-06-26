Дети никогда не попросят "Нутеллу": рецепт невероятной шоколадной намазки

Намазка, которая будет невероятно вкусной даже с обычным белым хлебом

Домашняя выпечка, панкейки, оладьи, блины – это все идеально дополняет шоколадный творог. Используя простые ингредиенты, можно приготовить намазку, которая станет хорошей альтернативой "Нутелли".

Благодаря "Бабусиним рецептам" у вас на столе появится вкусный и нежный творог с ароматом шоколада, который будет потрясающим даже на кусочке белого хлеба. Попробовав раз, вы будете готовить его для своей семьи снова и снова.

Как приготовить шоколадный творог

Ингредиенты:

творог домашний – 500 г;

сахар – 50 г;

яйцо – 1 шт.;

соль – 1 щепотка;

сода – 0,5 ч. л.;

какао-порошок – 2 ст. л.;

молочный шоколад – 100 г;

сливочное масло – 50 г.

Способ приготовления:

Для приготовления вам понадобится кастрюля или другая посуда, которая пригодна для приготовления на водяной бане. Выкладываем в него творог, добавляем сахар, соль, соду и яйцо. Взбиваем все блендером до получения однородной массы. Кастрюлю ставим на водяную баню. Постоянно помешивая, нагреваем до того момента, пока творожная смесь полностью расплавится. Добавляем шоколад, какао-порошок, хорошо перемешиваем и снимаем с водяной бани. Пока творожная масса еще горячая, добавляем сливочное масло. Перемешиваем, перекладываем в емкость, в которой шоколадный творог будет храниться. Охлаждаем шоколадную массу, ставим в холодильник на пару часов.

Готовим любимый напиток и наслаждаемся отличным десертом. Приятного аппетита!