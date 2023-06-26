Дети никогда не попросят "Нутеллу": рецепт невероятной шоколадной намазки
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Намазка, которая будет невероятно вкусной даже с обычным белым хлебом
Домашняя выпечка, панкейки, оладьи, блины – это все идеально дополняет шоколадный творог. Используя простые ингредиенты, можно приготовить намазку, которая станет хорошей альтернативой "Нутелли".
Благодаря "Бабусиним рецептам" у вас на столе появится вкусный и нежный творог с ароматом шоколада, который будет потрясающим даже на кусочке белого хлеба. Попробовав раз, вы будете готовить его для своей семьи снова и снова.
Как приготовить шоколадный творог
Ингредиенты:
- творог домашний – 500 г;
- сахар – 50 г;
- яйцо – 1 шт.;
- соль – 1 щепотка;
- сода – 0,5 ч. л.;
- какао-порошок – 2 ст. л.;
- молочный шоколад – 100 г;
- сливочное масло – 50 г.
Способ приготовления:
- Для приготовления вам понадобится кастрюля или другая посуда, которая пригодна для приготовления на водяной бане. Выкладываем в него творог, добавляем сахар, соль, соду и яйцо. Взбиваем все блендером до получения однородной массы. Кастрюлю ставим на водяную баню. Постоянно помешивая, нагреваем до того момента, пока творожная смесь полностью расплавится.
- Добавляем шоколад, какао-порошок, хорошо перемешиваем и снимаем с водяной бани.
- Пока творожная масса еще горячая, добавляем сливочное масло. Перемешиваем, перекладываем в емкость, в которой шоколадный творог будет храниться.
- Охлаждаем шоколадную массу, ставим в холодильник на пару часов.
Готовим любимый напиток и наслаждаемся отличным десертом. Приятного аппетита!