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Цукерки з трьох інгредієнтів за кілька хвилин: ідеальні літні солодощі

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Щось середнє між цукерками та морозивом
Щось середнє між цукерками та морозивом. Фото food.obozrevatel.com

Мабуть, найпростіший десерт

Ми розповідали, як приготувати ніжний полуничний мус. Тепер ділимось рецептом смачної смакоти. Ці ласощі — щось середнє між цукерками і морозивом.

Якщо у вас є бажання охолодитися в літній день, зверніть увагу на цей рецепт швидких солодощів. Знадобиться всього три інгредієнти. І шоколад, і ягоди можна брати будь-які, які вам подобаються. Йогурт теж, але найкраще використовувати білий, без наповнювачів. Якщо ж вам здається, шо солодкого смаку недостатньо, можна додати трохи меду.

Інгредієнти:

  • Будь-які ягоди
  • Грецький йогурт
  • Шоколад

Спосіб приготування:

  1. Отже, грецький йогурт з натуральним смаком змішуємо з ягодами. Якщо додаєте мед, додайте його теж на цьому етапі.
  2. Обробну дошку застеляємо пергаментом. Ложкою викладаємо порційні кульки з йогурту та ягід. Ставимо дошку в морозильну камеру — до замерзання.
  3. Коли ягоди замерзли, на водяній бані або в мікрохвильовці розтоплюємо шоколад. Занурюємо туди кульки. Знову викладаємо на пергамент. Ставимо їх у морозилку чи холодильник — залежно від того, якої температури десерт ви хочете.

Так можна приготувати корисні прохолодні ласощі. Також ми розповідали, як готувати смачне полуничне варення.

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#Рецепт #Морозиво #Цукерки #Десерт