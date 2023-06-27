Цукерки з трьох інгредієнтів за кілька хвилин: ідеальні літні солодощі

Мабуть, найпростіший десерт

Ми розповідали, як приготувати ніжний полуничний мус. Тепер ділимось рецептом смачної смакоти. Ці ласощі — щось середнє між цукерками і морозивом.

Якщо у вас є бажання охолодитися в літній день, зверніть увагу на цей рецепт швидких солодощів. Знадобиться всього три інгредієнти. І шоколад, і ягоди можна брати будь-які, які вам подобаються. Йогурт теж, але найкраще використовувати білий, без наповнювачів. Якщо ж вам здається, шо солодкого смаку недостатньо, можна додати трохи меду.

Інгредієнти:

Будь-які ягоди

Грецький йогурт

Шоколад

Спосіб приготування:

Отже, грецький йогурт з натуральним смаком змішуємо з ягодами. Якщо додаєте мед, додайте його теж на цьому етапі. Обробну дошку застеляємо пергаментом. Ложкою викладаємо порційні кульки з йогурту та ягід. Ставимо дошку в морозильну камеру — до замерзання. Коли ягоди замерзли, на водяній бані або в мікрохвильовці розтоплюємо шоколад. Занурюємо туди кульки. Знову викладаємо на пергамент. Ставимо їх у морозилку чи холодильник — залежно від того, якої температури десерт ви хочете.

Так можна приготувати корисні прохолодні ласощі. Також ми розповідали, як готувати смачне полуничне варення.