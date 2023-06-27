Конфеты из трех ингредиентов за несколько минут: идеальные летние сладости
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Пожалуй, самый простой десерт
Мы рассказывали, как приготовить нежный клубничный мусс. Теперь делимся рецептом вкусной вкусности. Это лакомство — нечто среднее между конфетами и мороженым.
Если у вас есть желание охладиться в летний день, обратите внимание на этот рецепт быстрых сладостей. Понадобится всего три ингредиента. И шоколад, и ягоды можно брать любые, которые вам нравятся. Йогурт тоже, но лучше использовать белый, без наполнителей. Если же вам кажется, что сладкого вкуса недостаточно, можно добавить немного меда.
Ингредиенты:
- Любые ягоды
- Греческий йогурт
- Шоколад
Способ приготовления:
- Итак, греческий йогурт с натуральным вкусом смешиваем с ягодами. Если прибавляете мед, добавьте его тоже на этом этапе.
- Разделочную доску застилаем пергаментом. Ложкой выкладываем порционные шарики из йогурта и ягод. Ставим доску в морозильную камеру – к замерзанию.
- Когда ягоды замерзли, на водяной бане или в микроволновке растапливаем шоколад. Окунаем туда шарики. Снова выкладываем на пергамент. Ставим их в морозилку или в холодильник — в зависимости от того, какой температуры десерт вы хотите.
Так можно приготовить полезное прохладное лакомство. Также мы рассказывали, как готовить вкусное клубничное варенье.