Конфеты из трех ингредиентов за несколько минут: идеальные летние сладости

Пожалуй, самый простой десерт

Мы рассказывали, как приготовить нежный клубничный мусс. Теперь делимся рецептом вкусной вкусности. Это лакомство — нечто среднее между конфетами и мороженым.

Если у вас есть желание охладиться в летний день, обратите внимание на этот рецепт быстрых сладостей. Понадобится всего три ингредиента. И шоколад, и ягоды можно брать любые, которые вам нравятся. Йогурт тоже, но лучше использовать белый, без наполнителей. Если же вам кажется, что сладкого вкуса недостаточно, можно добавить немного меда.

Ингредиенты:

Любые ягоды

Греческий йогурт

Шоколад

Способ приготовления:

Итак, греческий йогурт с натуральным вкусом смешиваем с ягодами. Если прибавляете мед, добавьте его тоже на этом этапе. Разделочную доску застилаем пергаментом. Ложкой выкладываем порционные шарики из йогурта и ягод. Ставим доску в морозильную камеру – к замерзанию. Когда ягоды замерзли, на водяной бане или в микроволновке растапливаем шоколад. Окунаем туда шарики. Снова выкладываем на пергамент. Ставим их в морозилку или в холодильник — в зависимости от того, какой температуры десерт вы хотите.

Так можно приготовить полезное прохладное лакомство. Также мы рассказывали, как готовить вкусное клубничное варенье.