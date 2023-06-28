Рецепт суперсмачного літнього супу з 5 яблук та 3 ложок меду

Скільки не ходитимете ресторанами — такої першої страви не знайдете

Сьогодні кількість рецептів приготування супів величезна. Супи можуть бути гарячими, холодними, легкими або ситними, густими та рідкими, супами-кремами.

А ось коли стоїть спека, хочеться максимально простої їжі, що охолоджує. Саме для таких умов ідеальні холодні супи. Такий за рецептом "Редпост" ми сьогодні й приготуємо. Це страва для тих, хто любить щось незвичне. До того ж готувати її одне задоволення: інгредієнтів – небагато, а суп вийде не просто смачним, а ще й вітамінним. Тому беремо продукти та йдемо готувати.

Як приготувати яблучний суп

Інгредієнти:

4-5 середніх яблук;

3 ст. л. цукру (меду, сиропу);

1 л води;

1 ст. л. крохмалю;

кориці та гвоздики.

Спосіб приготування:

У яблук видалити серцевину, очистити, нарізати шматочками чи кубиками. Серцевину та шкірку потрібно проварити у невеликій кількості води 10 хвилин, після чого відвар процідити. Додати цукор, долити необхідну кількість води та покласти нарізані яблука, варити 5-7 хвилин. Крохмаль розвести холодною водою, помішуючи, влити в суп і довести до кипіння. Вимкнути, дочекатися, поки суп охолоне та подавати на стіл.

До речі, натуральність меду для цього рецепту можна визначити за допомогою ложки. Не лише смак, швидкість і легкість приготування, а й вітамінність – головне у домашній їжі.