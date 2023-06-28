Рецепт суперсмачного літнього супу з 5 яблук та 3 ложок меду
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Скільки не ходитимете ресторанами — такої першої страви не знайдете
Сьогодні кількість рецептів приготування супів величезна. Супи можуть бути гарячими, холодними, легкими або ситними, густими та рідкими, супами-кремами.
А ось коли стоїть спека, хочеться максимально простої їжі, що охолоджує. Саме для таких умов ідеальні холодні супи. Такий за рецептом "Редпост" ми сьогодні й приготуємо. Це страва для тих, хто любить щось незвичне. До того ж готувати її одне задоволення: інгредієнтів – небагато, а суп вийде не просто смачним, а ще й вітамінним. Тому беремо продукти та йдемо готувати.
Як приготувати яблучний суп
Інгредієнти:
- 4-5 середніх яблук;
- 3 ст. л. цукру (меду, сиропу);
- 1 л води;
- 1 ст. л. крохмалю;
- кориці та гвоздики.
Спосіб приготування:
- У яблук видалити серцевину, очистити, нарізати шматочками чи кубиками.
- Серцевину та шкірку потрібно проварити у невеликій кількості води 10 хвилин, після чого відвар процідити.
- Додати цукор, долити необхідну кількість води та покласти нарізані яблука, варити 5-7 хвилин.
- Крохмаль розвести холодною водою, помішуючи, влити в суп і довести до кипіння. Вимкнути, дочекатися, поки суп охолоне та подавати на стіл.
До речі, натуральність меду для цього рецепту можна визначити за допомогою ложки. Не лише смак, швидкість і легкість приготування, а й вітамінність – головне у домашній їжі.