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Рецепт суперсмачного літнього супу з 5 яблук та 3 ложок меду

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайний холодний суп із яблук
Незвичайний холодний суп із яблук. Фото smachnoho.com.ua

Скільки не ходитимете ресторанами — такої першої страви не знайдете

Сьогодні кількість рецептів приготування супів величезна. Супи можуть бути гарячими, холодними, легкими або ситними, густими та рідкими, супами-кремами.

А ось коли стоїть спека, хочеться максимально простої їжі, що охолоджує. Саме для таких умов ідеальні холодні супи. Такий за рецептом "Редпост" ми сьогодні й приготуємо. Це страва для тих, хто любить щось незвичне. До того ж готувати її одне задоволення: інгредієнтів – небагато, а суп вийде не просто смачним, а ще й вітамінним. Тому беремо продукти та йдемо готувати.

Як приготувати яблучний суп

Інгредієнти:

  • 4-5 середніх яблук;
  • 3 ст. л. цукру (меду, сиропу);
  • 1 л води;
  • 1 ст. л. крохмалю;
  • кориці та гвоздики.

Спосіб приготування:

  1. У яблук видалити серцевину, очистити, нарізати шматочками чи кубиками.
  2. Серцевину та шкірку потрібно проварити у невеликій кількості води 10 хвилин, після чого відвар процідити.
  3. Додати цукор, долити необхідну кількість води та покласти нарізані яблука, варити 5-7 хвилин.
  4. Крохмаль розвести холодною водою, помішуючи, влити в суп і довести до кипіння. Вимкнути, дочекатися, поки суп охолоне та подавати на стіл.

До речі, натуральність меду для цього рецепту можна визначити за допомогою ложки. Не лише смак, швидкість і легкість приготування, а й вітамінність – головне у домашній їжі.

Теги:
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