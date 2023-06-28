Рецепт супервкусного летнего супа из 5 яблок и 3 ложек меда

Сколько не будете ходить по ресторанам — такого первого блюда не найдете

На сегодняшний день количество рецептов приготовления супов огромно. Супы могут быть горячими, холодными, легкими или сытными, густыми и редкими, супами-кремами.

А вот когда стоит жара, хочется максимально простой охлаждающей пищи. Для таких условий идеальны холодные супы. Именно такой по рецепту "Редпост" мы сегодня и приготовим. Это блюдо для тех, кто любит что-нибудь необычное. К тому же готовить ее одно удовольствие: ингредиентов – немного, а суп получится не просто вкусным, а еще и витаминным. Потому берем продукты и идем готовить.

Как приготовить яблочный суп

Ингредиенты:

4-5 средних яблок;

3 ст. л. сахара (меда, сиропа);

1 л воды;

1 ст. л. крахмала;

корица и гвоздика.

Способ приготовления:

У яблок удалить сердцевину, очистить, нарезать кусочками или кубиками. Сердцевину и шкурку нужно проварить в небольшом количестве воды 10 минут, после чего отвар процедить. Добавить сахар, долить необходимое количество воды и положить нарезанные яблоки, варить 5-7 минут. Крахмал развести холодной водой, помешивая, влить в суп и довести до кипения. Выключить, дождаться, пока суп остынет и подавать на стол.

Кстати, натуральность меда для этого рецепта можно определить с помощью ложки. Не только вкус, быстрота и легкость приготовления, но и витаминность — главное в домашней пище.