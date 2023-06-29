"Горішок" з картоплі: незвичайний спосіб нагодувати сім’ю за копійки

Ситна страва з продуктів, які завжди під рукою

Потрібно швидко, максимально просто та з доступних інгредієнтів нагодувати всю родину? Тоді цей рецепт для вас.

Такі "горішки" з картоплі, часнику та розмарину за рецептом "Це Смак" — дуже незвичайні. Завдяки поєднанню часнику та розмарину картопля набуває приємного пікантного смаку, а легка хрумка скоринка робить страву схожою на справжні горішки. Подавайте на сімейний обід чи святкову вечерю та насолоджуйтесь!

Як приготувати картоплю з часником та розмарином.

Інгредієнти на 3 порції:

картопля – 500 г;

розмарин — 20 г;

часник – 4 зубчики;

сіль — 0,5 ч. л.;

оливкова олія – 30 мл.

Спосіб приготування:

Ретельно вимийте картоплю зі шкіркою. Зробіть уздовж кожного овочу подряпини вилкою – саме завдяки цим подряпинам картопля більше просочиться ароматом та смаком часнику та розмарину. Розігрійте оливкову олію на сковороді. Роздавіть неочищені зубчики часнику та додайте на розігріту сковороду разом із розмарином. Розподіліть картоплю по сковороді, посоліть, накрийте кришкою і готуйте, періодично струшуючи страву, на середньому вогні доти, доки вона не стане рум’яною з усіх боків. Перевіряйте готовність картоплі за допомогою зубочистки.

Під час вибору картоплі для такого гарніру звертайте увагу на деякі пункти. Так ви оберете не тільки красиву, але й корисну картоплю.