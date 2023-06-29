"Горішок" з картоплі: незвичайний спосіб нагодувати сім’ю за копійки
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ситна страва з продуктів, які завжди під рукою
Потрібно швидко, максимально просто та з доступних інгредієнтів нагодувати всю родину? Тоді цей рецепт для вас.
Такі "горішки" з картоплі, часнику та розмарину за рецептом "Це Смак" — дуже незвичайні. Завдяки поєднанню часнику та розмарину картопля набуває приємного пікантного смаку, а легка хрумка скоринка робить страву схожою на справжні горішки. Подавайте на сімейний обід чи святкову вечерю та насолоджуйтесь!
Як приготувати картоплю з часником та розмарином.
Інгредієнти на 3 порції:
- картопля – 500 г;
- розмарин — 20 г;
- часник – 4 зубчики;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- оливкова олія – 30 мл.
Спосіб приготування:
- Ретельно вимийте картоплю зі шкіркою. Зробіть уздовж кожного овочу подряпини вилкою – саме завдяки цим подряпинам картопля більше просочиться ароматом та смаком часнику та розмарину.
- Розігрійте оливкову олію на сковороді. Роздавіть неочищені зубчики часнику та додайте на розігріту сковороду разом із розмарином.
- Розподіліть картоплю по сковороді, посоліть, накрийте кришкою і готуйте, періодично струшуючи страву, на середньому вогні доти, доки вона не стане рум’яною з усіх боків. Перевіряйте готовність картоплі за допомогою зубочистки.
Під час вибору картоплі для такого гарніру звертайте увагу на деякі пункти. Так ви оберете не тільки красиву, але й корисну картоплю.