Звертайте увагу на колір: як вибрати корисну молоду картоплю

З цими хитрощами ви правильно вибиратимете молоду картоплю

Молода картопля — це не лише смачно, а й корисно. Він містить багато вітамінів, білки, вуглеводи, антиоксиданти, залізо, маній, фосфор, кальцій, практично не містить жирів. У молодій картоплі менше крохмалю, тому корисніше за старий.

Однак важливо знати хитрощі, за допомогою яких ви принесете з ринку чи магазину додому саме корисну молоду картоплю. Саме такими хитрощами разом із "Новини Смачно" з вами й поділимося.

Як вибрати корисну молоду картоплю

Вибирати картоплю потрібно уважно, дивитись на колір. Картопля має бути твердою, сухою, без слідів та пошкоджень.

У молодої картоплі тонка шкірка, напівпрозора та ніжна. Шкірка не повинна лущитися, вона повинна легко зніматися при натисканні на неї пальцем.

Також молода картопля може містити нітрати. Якщо при натисканні нігтем на неї сочиться волога – у картоплі багато нітратів.

Для збереження корисних вітамінів рекомендують вибирати картоплю середнього розміру. У великій картоплі корисностей менше.

Важливо: завжди викидайте картоплю із зеленими плямами. Такі плями містять отруйну речовину – соланін, він призводить до отруєння організму.

Перед приготуванням замочіть картоплю в мисці з холодною водою на 30-35 хвилин, але найкраще очистіть картоплю від шкірки. Найкращі способи приготування – відварити протягом 15 – 20 або запекти в духовці протягом півгодини.