"Орешек" из картофеля: необычный способ накормить семью за копейки

Сытное блюдо из продуктов, которые всегда под рукой

Нужно быстро, максимально просто и из доступных ингредиентов накормить всю семью? Тогда этот рецепт для вас.

Такие "орешки" из картофеля, чеснока и розмарина по рецепту "Це Смак" – очень необычные. Благодаря сочетанию чеснока и розмарин, картофель приобретает приятный пикантный вкус, а легкая хрустящая корочка делает блюдо похожим на настоящие орешки. Подавайте на семейный обед или праздничный ужин и наслаждайтесь!

Как приготовить картофель с чесноком и розмарином

Ингредиенты на 3 порции:

картофель – 500 г;

розмарин – 20 г;

чеснок – 4 зубчика;

соль – 0,5 ч. л.;

оливковое масло – 30 мл.

Способ приготовления:

Тщательно вымойте картофель со шкуркой. Сделайте вдоль каждого овоща царапины вилкой – именно благодаря этим царапинам картофель больше пропитается ароматом и вкусом чеснока и розмарина. Разогрейте оливковое масло на сковороде. Раздавите неочищенные зубчики чеснока и добавьте на разогретую сковороду вместе с розмарином. Распределите картофель по сковороде, посолите, накройте крышкой и готовьте, периодически встряхивая блюдо, на среднем огне до тех пор, пока он не станет румяным со всех сторон. Проверяйте готовность картофеля с помощью зубочистки.

При выборе картофеля для такого гарнира обращайте внимание на некоторые пункты. Так вы выберете не только красивый, но и полезный картофель.